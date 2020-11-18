Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Zehir akan Sır Barajı’na temiz raporu verdiler

Aksu Çayı’nın taşıdığı halk sağlığını tehdit eden pis sular Sır Barajı’nı siyaha boyadı. Savcılığın takipsizlik kararına CHP’li Öztunç, “Korktukları için temiz raporu verdiler” dedi.

İsmail SAYMAZ
Güncellenme: 02:44, 18/11/2020
Haberler Gündem
Zehir akan Sır Barajı’na temiz raporu verdiler

Kahramanmaraş'taki Sır Barajı'nın altı ay önce endüstriyel atıklarla siyaha bürünmesi üzerine yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Ali Öztunç

Barajın simsiyah olduğuna ilişkin video görüntülerine rağmen savcılık, “Fabrika ya da kurum tarafından dökülen atık yoktur” dedi. Savcılık kararını komik bulduğunu ifade eden CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Aksu Çayı ve Sır Barajı'nın kirli olduğunu defalarca söyledim. Çevre ve Şehircilik Bakanı'na ilettim. ‘Kirli değil' dedi. ‘Beraber çimelim' dedim, gelmedi. Buraya fabrikalar ve merdiven altı atölyelerden atık bırakılıyor. Çay simsiyah. Ama mahkeme ‘Kirlenme yok' diyor. Doğa kendi kendine mi kirletiyor? Birilerinden korktukları için temiz raporu veriyorlar” dedi.

Yayınlanma Tarihi:06:00,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more