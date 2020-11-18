Zehir akan Sır Barajı’na temiz raporu verdiler

Kahramanmaraş'taki Sır Barajı'nın altı ay önce endüstriyel atıklarla siyaha bürünmesi üzerine yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Barajın simsiyah olduğuna ilişkin video görüntülerine rağmen savcılık, “Fabrika ya da kurum tarafından dökülen atık yoktur” dedi. Savcılık kararını komik bulduğunu ifade eden CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Aksu Çayı ve Sır Barajı'nın kirli olduğunu defalarca söyledim. Çevre ve Şehircilik Bakanı'na ilettim. ‘Kirli değil' dedi. ‘Beraber çimelim' dedim, gelmedi. Buraya fabrikalar ve merdiven altı atölyelerden atık bırakılıyor. Çay simsiyah. Ama mahkeme ‘Kirlenme yok' diyor. Doğa kendi kendine mi kirletiyor? Birilerinden korktukları için temiz raporu veriyorlar” dedi.