İstanbul’da denizde ceset bulundu

Beşiktaş Ortaköy sahili açıklarında denizde hareketsiz duran bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denizdeki kişinin cesedini Ortaköy İskelesine çıkardı. Cesedin 30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Uzun süre denizde kaldığı tespit edilen ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. (DHA)