10 vitesli pikap olur mu?

Pikaplar son yılların en popüler dönemlerini yaşıyorlar. Binek otomobil üreten neredeyse her marka pikap modelleriyle de bu segmentteki rekabete ortak olmaya çalışıyor.

Ford gibi özellikle ana vatanında bu işi en iyi biçimde yapan ve ciddi bir tecrübeye sahip olan marka ise bu rekabette tabiî ki kötü bir pozisyonda olamazdı.

Ford bu yıl yani 2020’de Ranger Wildtrak ve Raptor olmak üzere 2 önemli ve çok tercih edilen pikap modellerini satışa sundu. Ben de bu araçlardan Ranger Wildtrak ile güzel bir hafta geçirdim. Her ne kadar onu doğasında yani yol dışında kullanma fırsatım olmasa da neler yapabileceğini görmek için elimden geleni yaptım.

Ranger ilk defa Amerika’da 1983 yılında üretilmeye başlanan bir pikap modeli. Aracın Avrupa’ya oradan da Türkiye’ye gelmesi ise 1998-2000 yıllarını buluyor. Ülkemizde satılmaya başlandığı dönemlerde bir arazi aracından ziyade daha çok ticari araç formunda olduğunu belirtebilirim. Ancak değişen koşullar ve tüketici eğilimleri, beklentileri üreticiyi bu segmentte ciddi bir mücadele örneği gösterecek araç yaratmaya itti.

Test aracımız olan Ranger Wildtrak ise bu aracın gelebildiği son noktalardan biri. Ranger Wildtrak ile ilk kez karşılaştığınızda dışarıdan olan heybetli duruşu sizi karşılıyor. Aracın beşgen biçiminde tasarlanmış olan motor ızgarası üzerinde Ranger logosunu barındırıyor.

Yeni nesil gündüz ledli farlar ve parlak siyah detaylar Ranger Wildtrak’ın vahşi duruşunu desteklemiş. Ön tamponun tam ortasında kalan mat gri renkli plastik tampon detayı ise sert iniş ve çıkışlarda yere sürtmesi olası olan parçanın çizilmesini engellemek üzere çalışıyor.

Aracın yan profilini incelediğinizde ise yan basamaklar ve Wildtrak logoları ilk etapta dikkatinizi çekiyor.

Ön çamurlukların kapıya olan kısmında yer alan Bi-Turbo detayı ise Yeni Ranger Wildtrak’ı eskisinden ayırmaya fazlasıyla yetiyor.

Aracın arkasına göz attığınızda ise karşınıza üzeri özel olarak kapatılmış bir kasa geliyor. Kasa ile gövdenin bağlandığı alandaki aerodinamik rüzgarlıklar ise oldukça şık ve dikkat çekici.

Ranger Wildtrak’ın arkasında yer alan dik stopların arasında dev bir Ranger ve Wildtrak logosu yer alıyor.

Ranger Wildtrak diğer donanımdaki kardeşleri gibi 5359 mm uzunluğunda, 1867 mm genişliğinde ve 1815 mm yüksekliğinde.

Aracın aks mesafesi ise 3220 mm olarak belirtilmiş. Ayrıca Ranger Wildtrak 800 mm sudan geçme yüksekliğine, 28 derece yaklaşma açısına ve 28 derece de uzaklaşma açısına sahip.

Gelelim aracın yenilenen içine. Ranger Wildtrak’ın sürücü kapısını açar açmaz karşınıza “Wildtrak” logosu işlenmiş olan deri döşemeli koltuklar geliyor.

Aracın içine girdiğinizde ise Wildtrak izleri ön konsolda da devam ediyor.

Üç hatta kollu direksiyon üzerinde barındırdığı tuşlarla kafanızı karıştırmaya yetiyor.

Aracın gösterge panelinde yer alan çift dijital ekran direksiyon üzerinde bulunan tuşlarla bireyselleştirilebiliyor.

Konsol ortasında SYNC3 yazılımlı 8 inç boyutundaki en gelişmiş Ford multimedya ekranı yer alıyor. Bu ekran üzerinden radyo, harici cihaz, cep telefonu, navigasyon ve klima ayarlarına rahatça erişebiliyorsunuz.

Vites kolunun hemen solunda kalan döner düğme araç içinde zaman geçirmeye başlayınca dikkatinizi çekiyor. Bu düğme sayesinde Ranger Wildtrak’ın diferansiyelini ön, arka, dört teker ve ağır hareket gibi modlarla değiştirebiliyorsunuz. Bu düğmenin önününde ise start&stop, diferansiyel kilidi, yokuş iniş, park sensörü, otomatik park ve esp sistemi düğmesi bulunuyor.

Gelelim Wildtrak’ın en çok merak edilen yeniliğine motoruna. Yeni 2 litre dizel ünite hem ekonomikliği hem de performansı yanında getiriyor. Bir büyük ve bir küçük olmak üzere toplamda iki turbo ile beslenen dizel motor 213 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor.

Wildtrak’ın yeni motorunun ekonomik olmasındaki bir diğer en önemli unsur ise 2 litre motorun gücünü dört tekere birden 10 ileri tam otomatik şanzımanla iletiyor olması. Bu kadar fazla sayıda dişli alışılmışın dışında olduğu için yakıt tüketimi konusunda aracın arkasındaki teknik boşluğu dolduruyor.

Wildtrak şehir içinde fabrika verisi olarak 9.1 lt / 100 km gibi bir tüketim verisine sahip. Ben bu aracı kullandığım süre boyunca ise ortalama olarak 9.5 lt / 100 km gibi bir yakıt tüketim verisi elde ettim. Test aracımızın donanımda bir Ranger Wildtrak 3270 kg ağırlığında.

Wildtrak kullanıcısına binek otomobillerde bile görmeye alışkın olmadığımız bazı güvenlik sistemlerini sunuyor. Şerit Takip Sistemi, yayaları koruyan Çarpışma Önleme Yardımcısı, daha iyi aydınlatan ve daha iyi görüş sağlayan Xenon farları, park giriş ve çıkışı sırasında üzerinizden stresi alacak gelişmiş Otomatik Park Sistemi, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma gibi sistemleri sunuyor.

Şehir içinde Ranger Wildtrak ile geçirdiğim süre boyunca boyutlarından dolayı zorlanmadım desem yalan olur. Yaklaşık 5.5 metre uzunluğunda bir araç ile özellikle İstanbul’un dar sokaklarında kendinizi zorlamaya çalışırsanız işler kabusa dönüşebilir. Ancak şehrin yoğun ritminden uzaklaşıp kendinizi doğaya verirseniz durum daha da farklılaşıyor.

Yeni motoru ve yenilenen yapısıyla Ranger Wildtrak eski versiyona göre daha sessiz ve daha konforu olmuş diyebilirim. Özellikle motor ve yol sesi bir pikapa göre yok denecek kadar az. Wildtrak donanımı sayesinde gelen ekstra parçalarla araç bir pikaptan çok arkası açık bir SUV gibi oluyor.

Yeni Ranger ülkemizde 4×2 ve 4×4 olmak üzere 2 farklı çekiş biçimi, 170 ve 213 beygir olmak üzere 2 farklı motor seçeneği ve 6 ileri düz ile 10 ileri otomatik olmak üzere 2 farklı şanzımanla satın alınabiliyor.

Wildtrak donanımlı aracımız 10 ileri tam otomatik, 4×4, 213 beygir güç üreten teknik özelliklerde ve başlangıç fiyatı 291 bin 600 TL. Yeni Ranger’ın başlangıç fiyatı ise 218 bin TL. Bu araçtan satın alırsanız aracın yıllık vergisi 2 bin 91 TL, 6 aylık vergisi ise 1045.50 TL olarak ödeniyor.