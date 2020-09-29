15 milyar dolarlık yatırım!

Volkswagen ve Çinli ortağı elektrikli araçlar için gelecek 4 yıl içinde 15 milyar dolar harcayacak. Hafta başında yapılan açıklamada grubun Çinli ortakları SAIC Motor, Faw Group ve JAC Motors ile yapılan bu yatırım 2025 yılında Pekin pazarı için 15 elektrikli model tasarlamak ve üretmek için kullanılacağı belirtildi.

Wolfsburg merkezli üreticinin yaptığı duyuruda bu yatırımla birlikte toplam harcamanın 33 milyar euronun üzerinde olduğu belirtildi. Ayrıca Volkswagen bu hamle ile birlikte dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olmayı ve Tesla’nın bu unvanını elinden almayı hedefliyor.

Financial Times’ın haberine göre grubun Çin’deki başarısı dünyanın en büyük otomobil pazarındaki başarısı anlamına geliyor. Bu başarıyla birlikte grup küresel satış başarısını da artırmayı hedefliyor. Ekim ayına kadar Volkswagen, elektrikli araç üretimi için ayrılmış olan Çin’deki iki fabrikasında üretime başlayacak. Böylece yıllık üretim kapasitesi maksimum 600 bin adet olacak.

Volkswagen mayıs ayında Çinli ortaklarından Jac Motors’un çoğunluk hissesini alarak elektrikli araç üretimini genişletmeye yönelik 2 milyar euroluk bir desteği olduğunu duyurmuştu.

Çin’deki elektrikli otomobil satışları teşviklerle birlikte temmuz ayından sonra, 1 yılı aşkın süredir yaşadığı düşüşü durdurmayı başardı. Hatta elektrikli otomobil satışları artmaya da başladı. Elektrikli araçların toplam satışları Çin otomobil pazarının yüzde 5’ini oluşturuyor.

Devlet ülkedeki elektirkli otomobil satışlarını artırarak karbon salımını azaltmayı planlıyor. Volkswagen’ın ID Family otomobilleri ekim ayı itibariyle satılmaya başlanacak. ID.3 model Volkswagen, Tesla’nın Model 3 otomobilini rakip olarak alıyor. Ayrıca Volkswagen ID.4 SUV modelini de üretti.

Volkswagen Çin pazarında sadece Tesla ile mücadele etmeyecek. Ülkede yer alan diğer rakipleri arasında Nio, XPeng Motors, VW Motors ve Li Auto gibi üreticiler de var.