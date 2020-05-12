166 bin araç üretilemedi

Türkiye’de etkisi mart ayının ortalarından itibaren hissedilmeye başlanan corona virüsünün otomotive ilk yansıması da üretime ara veren fabrikalarla oldu. 20 Mart tarihinde Ford Otosan’ı, 23 Mart tarihinde Honda Türkiye, Man Türkiye, Türk Traktör, 21 Mart tarihinde Toyota, 25 Mart tarihinde Otokar, 26 Mart’ta Renault, 27 Mart Hyundai ve 23-28 Mart tarihlerinde de Mercedes-Benz Türk izledi.

Nisan ayında ise 1 Nisan Karsan ve 3 Nisan Tofaş üretimlerine ara verdi. Markaların kimi üretime verdiği arayı belirttiği tarihte üretime tekrar başlayarak sonlandırırken kimi de birkaç hafta uzattı.

380 GÜN ARA

Türkiye'de pandemi nedeniyle otomotiv fabrikalarında 20 Mart'tan bugüne kadar devam eden aralar sonrası 166 bin adetlik üretim kaybı oluştu. Bu sürede tüm fabrikaların verdiği ara toplamı 380 güne ulaştı.