Almanya’da halk teşvike karşı

Almanya’nın yeni otomobil satışlarını desteklemek bir teşvik ihtimali söz konusu. Bu konu Angela Merkel ile Volkswagen Grubu, BMW Grubu ve Daimler Grubu CEO’ları arasında konuşuldu. Ortaya çıkan sonuç ise 4000 euro gibi bir indirim içeriyordu.

Bavarya böylesi başkanı Markus Soeder bu teklifi yapmaktan çok memnun olduğunu açıklamıştı. Soeder, Berlin’in ülkenin otomotiv sektöründeki üretim üssü olduğunu hatırlatarak teşvik teklifini Haziran ayına ertelediğini belirtmişti.

Almanya’da yapılan araştırma ise halkın gerçekçiliği duygusallığının önüne geçtiğini gösteriyor. Teşvik yapılmalı mı araştırmasını yalan Deutschlandtrend’e göre araştırmaya katılan kişilerin yüzde 63’ü bu duruma karşı çıkarken yüzde 12’si de teşvik olmalı dedi.

Buna ek olarak araştırmaya katılanların 5’te birinden fazlası yalnızca elektrikli araçlar gibi düşük CO2’li otomobiller için teşvikleri destekleyeceklerin açıkladı. Almanya’nın istatistik bilgilerine göre otomotiv endüstrisi ülkeye kabaca yıllık 138 milyar euro katkı sağlıyor ve üretilen toplam malların 5’te 1’i otomotiv endüstrisinden.