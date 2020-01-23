Cardata verilerini “BiP”e taşıdı!

Türkiye'nin en çok indirilen yerli iletişim ve yaşam platformu BiP ile işbirliği yaptı. İşbirliği kapsamında sıfır kilometre ve ikinci el araç verileri BiP kullanıcılarıyla buluştu. Konu ile ilgili açıklama yapan Cardata Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Değişen dijital dünyanın gereksinimlerine uygun önemli bir adım atarak otomotiv datası alanındaki tecrübemizi, tüm dünyada 42 milyon kişi tarafından indirilmiş BiP'e taşımaktan dolayı oldukça mutluyuz. BiP kullanıcıları, uygulama içerisinde yer alan ‘Keşfet' bölümündeki servislerden Cardata'ya ulaşabilecek. Üstelik, operatör bağımsız tüm BiP kullanıcıları Cardata servisi üzerinden sıfır kilometre araç fiyat bilgilerine ücretsiz olarak erişebilecek. BiP kanalını takip eden Turkcell kullanıcıları ise ikinci el araçlarla ilgili 5 adet sorgu paketine 4,49 TL ücretle, hızlı, en güncel ve doğru pazar fiyatını öğrenebilecekler” dedi.