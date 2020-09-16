Cezeri Uçan Araba’nın özellikleri neler?

Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği, 230 kilogramlık ön prototip uçuş testlerinde 10 metre yükseldi.

İLK TESTLER BAŞARILI

İlk testlerde güvenlik halatlarına bağlı olarak havalanan Cezeri, 14 Eylül 2020’yi 15 Eylül 2020’ye bağlayan gece güvenlik halatlarıyla yapılan test uçuşlarının başarılı ilerlemesi üzerine halatsız olarak havaya kalktı.

Tamamen otonom olarak uçan ve akıllı uçuş sistemine sahip olan Cezeri Uçan Araba aynı gece yapılan iki farklı uçuşu başarıyla tamamladı.

Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi’nde 15 Eylül 2020 Salı günü güvenlik halatları olmadan gerçekleştirilen ikinci test uçuşunda ise Cezeri Uçan Araba yerden 10 metre yükseldi.



ÖZELLİKLERİ NELER?

* Uçan araba, 8 adet elektrikli motor ve pervane ile gücünü şarj edilebilir bataryalardan alarak yüzde 100 elektrik ile uçuyor. Üç yedekli akıllı uçuş sistemine sahip olan Cezeri, gelecekte yapay zeka sistemleri ile donatılacak.

* Gelecekte 100 km/s seyir hızına kavuşması, uçuş irtifasının 2000 metreye ulaşması ve batarya teknolojisinin gelişmesine paralel olarak 1 saat havada kalarak 70-80 kilometre menzile ulaşması hedefleniyor.

* Uçuş testlerinde 230 kg'lık ön prototip kullanıldı.

* Cezeri Uçan Araba'nın yollara inmesi 10-15 yılı bulması bekleniyor

* Yolcu ve kargo taşımacılığında aktif olarak rol alacak şekilde tasarlandı.