Citroen’den mayıs ayı kampanyaları

Citroën Türkiye, hayatı kolaylaştıracak çözümler sunmaya devam ediyor. Müşteriler, en son teknolojilerle düzenli olarak dezenfekte edilen ve en üst hijyen kurallarının uygulandığı Citroën showroom ve servislerinden randevu ile hizmet alabilir veya bulundukları yerden satış danışmanı ile canlı görüşme yaparak Citroën modelleri ve kampanyaları hakkında detaylı bilgi edinebilirler.

Bu süreçte müşteriler, Citroen’in resmi web adresi üzerinden doldurdukları form ile istedikleri gün ve saatte Citroën yetkili satıcısıyla görüntülü görüşme gerçekleştirerek, istedikleri model hakkında detaylı bilgi alabilecek. Ayrıca müşteri isterse, satın aldığı modele dezenfekte işlemi yapılarak temassız bir şekilde müşterinin adresine teslim edilecek.

Citroën C3 109.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca seçili modellerde geçerli üç ay ötelemeli 50.000 TL için 40 ay yüzde 0,79 faiz seçeneği ve ayda 1.600 TL taksit imkanı ile Citroën Yetkili Satıcılarında.

Berlingo şimdi tam otomatik vites seçeneği ile Citroën Yetkili Satıcılarında. Kompakt boyutlarıyla kullanışlılık ve geniş iç hacmi bir arada sunan, segmentinin yaratıcısı Berlingo'ya üç ay ötelemeli 50.000 TL için 40 ay %0,79 faiz ile sahip olmak mümkün.

Verimli ve ekonomik BlueHDi motorlarla donatılmış tüm Citroën hafif ticari modellerine 50.000 TL için 40 ay %0,79 ile sahip olmak mümkün.