En mükemmel model otomobili yaptılar!

Sir Henry Royce ” Küçük şeyler mükemmellik sağlar ama mükemmellik asla küçük değildir. ” demişti. Bir modellemeden çok daha fazlası olan minyatür Cullinan’ların her birisi, müşterinin tariflerine göre belirlenmiş binin üzerinde bireysel ayrı ayrı bileşenden oluşan ve özenle yapılan el işçiliğiyle hazırlanıyor. 450 saate kadar süren bu işlem, aynı zamanda Goodwood, Batı Sussex’teki Rolls-Royce’un evinde tam boyutlu bir Cullinan oluşturmak için gereken sürenin yarısından fazlasına eşdeğer.

Bu replika, Rolls-Royce boyası kullanılarak elle boyanıyor, daha sonra markanın titiz özelliklerine göre yine elle cilalanıyor ve bütün bunlar orijinalinde olduğu gibi ince bir fırça kullanılarak uygulanıyor.

Tam işleyen dış ışıklar Cullinan markalı bir uzaktan kumanda ile çalıştırılıyor. Kaputun altında da mükemmel bir benzerliğe sahip ikonik 6.75 litrelik çift turboşarjlı V12 motorunu görmek mümkün.

Rolls-Royce Ceo’su Torsten Müller-Ötvös, “Bu kopya, Cullinan’ın “her yerde zahmetsiz” felsefesine yepyeni bir boyut getiriyor.

Süper lüks SUV’umuz, dünyanın en zorlu arazilerinde olduğu gibi, sahibinin ikametgahındaki sakin ortamında da aynı rahatlığına devam ediyor. Bize de bir şirket olarak, ilham verici büyüklüğün her ölçekte geçerli olduğunu gösteriyor ve hatırlatıyor.” dedi.