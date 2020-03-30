Fiyatlar düşmeyecek ama satışlar artacak!

Her ne kadar yeni otomobil satışlarında azalmalar tahmin edilse de kullanılmış otomobil pazarında da Corona virüsü etkileri olacaktır. Özellikle otomobil, ev vb. gibi ihtiyaçların ötelendiğini hesaba katarsak 2. el otomobil satışlarına Corona virüsünün etkisi daha fazla olacaktır.

Otomerkezi CEO’su Muhammed Ali Karakaş, bu noktada pazarla alakalı kendi öngörülerini ve görüşlerini açıkladı. Karakaş, “İkinci el araç pazarında, virüs salgınının sektörü durma noktasına getirdiğini görüyoruz. Sıfır kilometre tarafında üretimler durdu, döviz arttı; bu sebeplerden ötürü ikinci elde araçlar değer kaybetmez. Fakat araç satın alma eğilimi sıfıra yakın bir durumda. Şu anda belli bir piyasa yok, yazılan-çizilen fiyatlar, ancak vatandaşımız araç almaya başlayınca gerçekliğe kavuşabilir.” dedi.

ARAÇLARIN FİYATLARI DÜŞMEYECEK!

Karakaş son günlerde çok yükselen ikinci el fiyatlarıyla alakalı da “Araçların fiyatları düşmeyecektir, satışlar duracak fakat fiyatlar stabil kalacaktır. Haziran ayına kadar ikinci elde ciddi bir durgunluk söz konusu olacağını, yaz aylarına girişle birlikte hem ikinci el hem de sıfır kilometre araç pazarının tekrar canlanacağını öngörüyoruz” dedi.