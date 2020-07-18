Güney Afrika’dan daha fazla borcu var!

Corona virüsü salgını sebebiyle yüzde 12 oranında artan kurumsal toplam borçların 9.3 trilyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor. 2019 yılında birleşmeleri, hisse geri alımlarını ve temettülerini finanse etmek için borç alan firmaların borçlu durumlarında yüzde 8 oranında keskin bir artış vardı. Ancak bu yılki yükselişin kaynağı corona virüsü olarak gösteriliyor.

Yeni bir şirket borç endeksi için analiz derleyen firma olan Janus Henderson’ın pörtföy yöneticisi Seth Meyer konuyla alakalı Reuters’a, “Covid her şeyi değiştirdi. Bu durum daha çok sermayeyi korumak ve güçlü bir bilanço oluşturmakla alakalı.” dedi.

Volkswagen markasının borç miktarı 192 milyar dolar ve listede zirvede yer alıyorlar. Bunun tam olarak anlamı ise Güney Afrika ve Macaristan’dan daha fazla borçları olduğu demek. Bu ülkelerden birinin borcu 180.1 milyar dolar olarak belirtilmişken diğerinin de 101.9 milyar dolar. Her ne kadar Volkswagen borçluluk olarak listenin tepesinde yer alsa da dünyanın en büyük üreticisi pozisyonunda olduklarını belirtmemizde fayda var.

Grup 2019 yılında satış gelirlerini yüzde 7.1 artırarak 252.6 milyar euroya çıkarttı ve 2019 yılı net mali geliri yüzde 7.3 artarak 4.96 milyar euro oldu. Grubun üretimi ise yüzde 1.8 azalsa da 2019 yılında 10.8 milyon adet oldu.

Alman otomotiv devi listedeki tek otomotiv markası değil. Onları en yakından takip eden marka Mercedes ve Smart’ın çatı kuruluşu olan Daimler. Grubun toplam borcu 151 milyar dolar ve listede 3. sıradalar. Japon üretici Toyota ise Daimler’in hemen arkasından geliyor. Toyota, 138 milyar dolar borca sahip.

Listede yer alan diğer otomotiv markaları ise Ford 122 milyar dolar, BMW 114 milyar dolar. Böylelikle listenin ilk 10’nunda 5 otomotiv markasını görebiliyorsunuz.

Listede borcu olan firmalara kıyasla büyük nakit rezervleri olan şirketler de yer alıyor. Nakit rezervi konusunda iyi olan şirketlerin başında ise 104 milyar dolar ile Alphabet geliyor. Samsun 78 milyar dolar, Microsoft 47 milyar dolar, Facebook 44 milyar dolar, Song 14 milyar dolar ve Alibaba Grup 13 milyar dolar nakit rezervine sahipler.