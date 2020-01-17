Halk Suzuki’yi seçti!

Suzuki Motosiklet, Marketing Türkiye ile Akademetre işbirliğiyle düzenlenen ve pazarlama sektörünün en önemli standartlarından biri haline gelen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” çerçevesinde ödüle layık görüldü. İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü araştırmasında yılın en başarılı markaları ve paydaşları yine her sene olduğu gibi bu yıl da halk jürisi tarafından seçildi. Bu kapsamda araştırma çerçevesince; 40 farklı sektörden yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve bu başarıya ortak olan iş ortakları, 12 ilde toplam 1200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belirlendi.