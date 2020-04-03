İki otomotiv devinden elektrik otomobil atağı…

Otomotiv endüstrisindeki dönüşüm, farklı teknolojiler geliştiren markaların ortaklıklarını da bize gösteriyor. Bu ortaklıklara onlarca olmasa da çok fazla örnek göstermemiz mümkün. Teknoloji paylaşımı konusunda elektrikli otomobil üretiminde birbirlerinden destek alacaklarını açıklayan son iki marka hatta grup ise Honda ve General Motors oldu.

GM’nin tescilli Ultium pilleri kullanılarak Honda'nın ‘Elektrikli Vizyon' stratejisi ile iki yeni Honda aracı için çalışmalara başlandı. Yeni elektrikli araçların iç mekan ve dış tasarımları Honda tarafından gerçekleştirilecek ve Honda'nın sürüş özellikleri modellerde yer alacak. Bu iş birliği ile üretilen Honda elektrikli araçlar için her iki şirketin otomotiv alanındaki uzmanlıkları birleşecek.

Araçların üretimi Amerika'daki General Motors tesislerinde gerçekleşecek. Üretimdeki iş birliğine ek olarak Honda, GM'nin OnStar güvenlik hizmetini yeni üretilecek elektrikli araçlara HondaLink ile entegre olacak şekilde ekleyecek. Ayrıca Honda, GM'nin eller serbest (hands free) ileri seviye sürücü destek teknolojisini de kullanmayı planlıyor. Honda, 2018 yılında da GM'nin pil modülü geliştirme çalışmalarına katılmıştı.

Honda'nın ‘Elektrikli Vizyon' stratejisi kapsamında yapılan anlaşma ile üretilecek araçların 2024 yılında satışa çıkması öngörülüyor.