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Karsan Hasanağa OSB’deki fabrikasında üretime 1 hafta ara verecek!

Karsan Otomotiv, corona virüsü salgınına bağlı olarak müşterilerin sipariş ötelemeleri nedeniyle Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikadaki tüm faaliyetlerine 8-14 Haziran haftasında ara vereceğini duyurdu.

19:24 -
Haberler Otomotiv
Karsan Hasanağa OSB’deki fabrikasında üretime 1 hafta ara verecek!

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada “Covid-19 salgını nedeniyle müşterilerimiz tarafından iletilen sipariş ötelemeleri değerlendirilmiş olup, söz konusu gelişmelerin aylık ertelemeler olması nedeni ile yıllık finansal tahminlerimize esaslı bir etkisinin olmayacağı değerlendirilmekle birlikte, en verimli çalışma temposunu yakalayabilmek adına 8 – 14 Haziran 2020 haftasında Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikamızda tüm faaliyetlerimize 1 hafta ara verilmesine karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur” denildi.

Açıklamada 15 Haziran tarihinde yeniden üretime başlanmasının planlandığı belirtildi.

Corona Sanayi söz
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