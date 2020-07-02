Karsan’dan Hakkari’ye Jest…

Karsan, Hakkari Belediye Başkanlığı şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere şehre 10 adet Jest+ araç teslimatı gerçekleştirdi.

Konuyu değerlendiren Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan'ın ürün yelpazesiyle en büyük metropollerden, gelişmekte olan kentlere kadar birçok farklı bölgeye çözüm sunduğunu belirterek, “Hakkari, planlamış olduğu değişim ve dönüşüm programı kapsamında; şehir içi ulaşımında yaşanan sorunlara ilişkin önlemler almak ve vatandaşlara konforlu ve güvenli hizmet sunulması adına Karsan'ı tercih etti. Dolayısıyla bizler bu kente kamera ve kayıt özellikleri bulunan Jest+ araçlarımızı teslim etmekten mutluluk duyuyoruz. Araçlarımız, belediye bünyesinde kente hizmet edecek ve bölge ulaşımına pozitif katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.