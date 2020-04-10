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Lastik devi de Covid-19 ile mücadeleye başladı!

Michelin, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgın hastalığı ile mücadele için Avrupa’daki 10 üretim tesisinde seferberlik başlattı. Bu duruma göre dev firma tüm üretim kapasitesini siperlik ve maske üretimi için kullanacak.

Sozcu.com.tr
11:08 -
Haberler Otomotiv
Lastik devi de Covid-19 ile mücadeleye başladı!

Yeni tip koronavirüsün yol açtığı COVID-19 salgın hastalığına karşı başlatılan küresel mücadeleye bir katkı da dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin'den geldi. Sağlık krizine karşı başlatılan savaşta en önemli ihtiyaçlardan biri olan maske ve siperlik üretimi için harekete geçen Michelin, Avrupa'daki 10 üretim tesisinde seferberlik başlattı.

Michelin, ilerleyen haftalarda ise Kuzey Amerika'daki üretim tesislerini de COVID-19 ile mücadele kapsamına alacak. Üretilen cerrahi maskelerin yanı sıra Michelin, sürdürülebilir maske üretimi için de çalışmalarını sürdürüyor.

Hastaneler için sterilize edilebilir siperlik üretimi de başladı

Avrupa'daki hastanelerin talebi üzerine, sağlık çalışanları için sterilize edilebilir polikarbonat siperlik üretimini başlatan Michelin, aynı zamanda solunum cihazları, tıbbi cihaz bileşenleri, hasta konumlandırma yastıkları ve el dezenfektanı üretimi içeren diğer pek çok projede de aktif olarak rol alıyor.

Amerika Avrupa Kuzey Amerika Sağlık
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