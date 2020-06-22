Lastik devine Türk başkan!

Hakan Bayman, Amerikan lastik devi Goodyear’ın binek lastiklerden (tüketici) sorumlu Avrupa Başkanı oldu. 27 yıllık meslek hayatının 15 yılı aşkın bir süresini Japon lastik devi Bridgestone markasıyla uluslararası görevlerde bulunan, son olarak Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi Başkan Yardımcısı olarak çalışan Bayman, 1 Temmuz’da rakip markadaki yeri görevine başlayacak.

Bayman, şu anki görevinde olduğu gibi Brüksel'de görev yapacak ve doğrudan Goodyear EMEA Başkanı Chris Delaney'e rapor verecek. Bu önemli transferle ilgili görüştüğümüz Hakan Bayman, kariyeri adına çok önemli bir gelişme olduğunu belirterek, memnuniyetini dile getirdi.

HENKEL'DE BAŞLADI

1966 doğumlu Hakan Bayman, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü'ndeki lisans eğitiminin ardından, San Diego National University'de yüksek lisans eğitimini pazarlama alanında tamamladı.

Çalışma hayatına 1993 yılında Henkel Turyağ'da Toz Deterjanlar ve Margarin Marka Müdürü olarak başlayan Bayman, otomotiv sektörüne 2002 yılında Brisa ile adım attı.

2002-2007 yılları arasında Brisa Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunu üstlenenen Bayman, 2007-2008 yılları arasında BMW Genel Müdürü olarak çalıştı.

5 YILDIR YURT DIŞINDA

2009 yılından 2015 yılına kadar Brisa Genel Müdürü olarak görev yapan Bayman 1 Eylül 2015'te Bridgestone'un Bağımsız Devletler Topluluğu/Rusya, Ortadoğu ve Afrika (CMA) Bölgesi'nden sorumlu Başkan Yardımcısı oldu.

2017 yılında markanın ana merkezi Tokyo'da Global Çözümler Strateji bölümünün başına geçen Bayman, Mart 2019'dan bu yana ise Brüksel'de şu anki görevini yürütüyordu.