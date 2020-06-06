Haziran ayı otomotiv kampanyaları!

Haziran ayıyla birlikte açıklanan ekonomik destek paketinden otomotiv sektörü de payına düşeni aldı. Kamu bankaları hem kullanılmış oto hem de yeni araçlar için kredi verecek. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 – yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak.

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Peki bu duruma otomotiv markaları nasıl reaksiyon gösterdi? İşte mayıs ayı otomotiv kampanyaları…

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YERLİ ÜRETİCİ GİBİ FAİZ İNDİRİMİ YAPTI!

30 Haziran 2020’ye kadar devam eden kampanya, Audi Q2 30 TDI 116 hp Design/Sport S tronic ve Q2 35 Turbo FSI 150 hp Design/Sport S tronic model araçlar için geçerli. Kampanya ile yüzde 0,49, faiz 18 ay 70.000 TL fırsatı sunuluyor. Ayrıca sınırlı sayıda Audi A3 Sportback, şimdi özel fiyat avantajlarıyla Audi Yetkili Satıcılarında.

BİNEKTEN HTA MODELLERİNE KADAR HER MODELİNDE DÜŞÜK FAİZ İMKANI SUNUYOR

Citroen Türkiye, Haziran ayına özel çok cazip ve çeşitli finansman kampanyaları sunuyor. Citroën C5 Aircross SUV, 40.000 TL'ye özel 48 ay yüzde 0,85 faiz seçeneği ve ayda sadece 1.050 TL taksit imkanı ya da 80.000 TL için 24 ay yüzde 0,89 faiz seçeneği ve iki ay taksit öteleme avantajı ile de sahip olmak mümkün. Ayrıca seçili modellerde geçerli 6.000 TL nakit alım indirimi ile yeni C5 Aircross SUV tüm Citroën Yetkili Satıcılarında.

Citroën C3 Aircross SUV, seçili modellerde geçerli 4.000 TL nakit alım indirimi veya 40.000 TL'ye özel 48 ay yüzde 0,85 faiz seçeneği ve ayda sadece 1.050 TL taksit imkanı ile veya 80.000 TL için 24 ay yüzde 0,89 faiz seçeneği ve iki ay taksit öteleme avantajı ile 148.500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Berlingo'ya 40.000 TL'ye özel 48 ay yüzde 0,85 faiz seçeneği ve ayda sadece 1.050TL taksit imkanı ile veya 80.000 TL için 24 ay yüzde 0,89 faiz seçeneği ve iki ay taksit öteleme avantajı ile sahip olmak mümkün.

Citroën C3 111.00 TL'den başlayan fiyatlarla tüm Citroën Yetkili Satıcılarında.

Citroën hafif ticari modellerine 40.000 TL'ye özel 48 ay yüzde 0,85 faiz seçeneği ve ayda sadece 1.050 TL taksit imkanı ile veya 80.000 TL için 24 ay yüzde 0,89 faiz seçeneği ve iki ay taksit öteleme avantajı ile sahip olmak mümkün.

DACIA VE RENAULT’TA HAZİRAN AYI SERVİS KAMPANYASI

Renault ve Dacia sahipleri, otomobillerini yaza fırsatlarla hazırlıyor. 11 Temmuz 2020 tarihine kadar yetkili servislerde geçerli olan Yaz Servis Kampanyası kapsamında, binek ve hafif ticari Renault ve Dacia modellerinde tüm bakım ve mekanik onarımlarında yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor.

Kampanya kapsamında lastik alımlarında da cazip fırsatlar bulunuyor. 4 Adet Michelin lastik alana 280TL'lik yakıt kartı verilirken Maximum Kart'a özel +4 taksit imkanı tanınıyor.

Ayrıca Renault ve Dacia yetkili servislerinde müşteri ve çalışanların sağlığı için Covid-19 kapsamında Kapıdan Al – Kapıya Teslim hizmeti de sunuluyor.

HEM YERLİ ÜRETİM HEM DE AVANTAJI KREDİ İMKANI HONDA’DA!

Honda'nın Civic Sedan modellerine özel sunduğu kredi kampanyası Haziran ayında da devam ediyor. Bu defa kampanyada 1.5 litrelik VTEC turbo motorlu Civicler de var!

Honda'nın artan müşteri talebini karşılamak için sınırlı sayıda satışa sunduğu bu özel versiyona sahip olmak isteyenler Haziran ayı boyunca 60 bin TL'lik kredi kullanımına 0,49 faiz oranı ile 18 ay taksit imkanından yararlanabiliyor. Bu oranlar aynı zamanda zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile dikkat çeken tüm Civic sedan modellerinde geçerli oluyor.

HYUNDAI ÖDEMELERİ 2021’E ÖTELİYOR!

Hyundai Assan, A segmentindeki Yeni i10'dan C-SUV sınıfının popüler modeli Tucson'a kadar tüm modellerinde geçerli, aylık yüzde 0,95 kredi seçeneği sunuluyor. Ayrıca, Elantra, KONA ve Tucson modelinde 2.000 TL'ye varan Hyundai Kasko indirimi de kampanyanın bir diğer avantajı. Bununla beraber, Tucson modelinde ise (belirli versiyonlarda) 6.700 TL'ye varan takas desteği bulunuyor.

“Şimdi Al, 2021'de Ödemeye Başla” seçeneği de marka tarafından uygulanan bir diğer hizmet. İstediği Hyundai modelini satın almak isteyen tüketiciler, araçlarını hemen teslim alırken kredi ödemelerine 6 ay sonra başlayacaklar.

DİĞER GÜNEY KORELİ’DEN 3 AY ERTELEME…

KIA, haziran ayına özel 3 ay ertelemeli ödeme imkanı sunulan cazip faiz fırsatları kampanyası başlattı.

‘Şimdi Al Eylül'de Öde' kampanyası kapsamında, Sportage'da 70 bin TL'ye, XCeed'de 60 bin TL'ye, Picanto'da 40 bin TL'ye 18 ay taksit ve yüzde 0,59 faiz avantajı sunan KIA; Stonic, Ceed ve Rio modellerini ise 50 bin TL'ye 18 ay yüzde 0,59 faiz fırsatıyla satışa sunuyor.

KIA, Bongo'da 40 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz kampanyasına devam ediyor.

LÜKS JAPON KREDİ FAİZLERİNİ SIFIRLADI!

Lexus konforlu sürüşü ve sportif tasarımıyla dikkat çeken ES Sedan modeline ulaşmak isteyen müşterilerine uygun fırsatlar sunuyor. 300 bin TL'ye kadar 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı sunan Lexus, müşterilerinin isteklerine göre hızlı ve kolay kredi imkanı sağlıyor.

ONLAR DA MODAYA UYDU…

Temsa Motorlu Araçlar, tüm Mitsubishi modellerinde Haziran ayına özel 2 yeni kampanya başlattı. “0 Faiz” kampanyası Haziran ayı boyunca; Mitsubishi L200 ve Eclipse Cross modellerinde 70.000 TL'ye, 12 ay, yüzde 0 faiz, Yeni Space Star modelinde ise 36.000 TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor.

“Şimdi Al Eylül'de Öde” kampanyasından yararlanmak isteyen bireysel müşteriler ise 36.000 TL'ye 12 ay yüzde 0,31 faiz olanağından yararlanacaklar.

OPEL ALMAK İSTEYENLER İÇİN DEV FIRSAT!

Opel; yeni Corsa, Crossland X, Grandland X, Insignia ve Combo modellerinin 2020 özel seri donanımlarında 50.000 TL'ye, 20 ay, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ile dikkat çeken bir finansman kampanyası başlatıyor. Yeni Astra HB 2020 özel seri otomobillerde ise 60.000 TL'ye, 12 ay, yüzde 0 faiz imkanı sunuluyor.

Ayrıca Haziran ayına özel yeni Corsa 135.800 TL'den, yeni Astra 180.200 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken; Opel'in SUV modelleri Crossland X'e 173.200 TL'den, Grandland X'e ise 213.500 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

PEUGEOT’TAN HAZİRAN AYINA ÖZEL KAMPANYALAR

1.2 PureTech benzinli motor seçeneği ile 160.900 TL'den başlayan fiyatlarla sunulan, sürüş keyfini yeni bir boyuta taşıyan yeni Peugeot SUV 2008 ve sınırlı sayıdaki diğer tüm Peugeot fırsat araçlarında Haziran ayına özel “Şimdi al, Eylül'de ödemeye başla” kampanyası bulunuyor.

Peugeot 3008, 5008, 508, 208 Signature ve 308 modelleri ise şimdi al eylülde öde kampanyalarında satışa sunuluyor.