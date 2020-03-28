Mercedes-Benz Türk süreleri uzattı

Mercedes-Benz Türk İstanbul ve Aksaray olmak üzere iki fabrikasındaki üretime 5 ve 10 Nisan tarihlerine kadar ara vermişti. Firma Aksaray Kamyon fabrikasıda üretime tekrar 10 Nisan tarihinde başlayacağını açıklamışken, Hoşdere fabrikasında ise bu tarih 5 Nisan olarak belirtilmişti.

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Firmadan gelen son açıklama ise tarihlerin değiştiği yönünde oldu. İşte o açıklama;

Mercedes-Benz Türk olarak, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsün yayılmaması yönündeki önerileri doğrultusunda, Hoşdere Otobüs Fabrikamızda 5 Nisan 2020 ve Aksaray Kamyon Fabrikamızda 10 Nisan 2020 tarihlerine kadar üretime ara verilmesi kararımızı, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığına yönelik tedbirler ile uluslararası tedarik zincirindeki lojistik aksamalar kapsamında uzatmış bulunuyoruz.

Mevcut durumda; Hoşdere Otobüs ve Aksaray Kamyon Fabrikalarımızdaki üretime ara verilme kararı 20.04.2020 tarihine kadar devam edecektir.