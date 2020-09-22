Neden otomobillerin yarısından fazlası beyaz ve siyah renk?

BASF’nin 2019 yılı datasına göre otomobillerin yüzde 39’u beyaz, yüzde 16’sı siyah, yüzde 13’ü gri ve yüzde 10’u da gümüş gri renkte.

NEDEN HEP AYNI RENKLER TERCİH EDİLİYOR?

Beyaz, siyah, gri ve gümüş renklerinin her şeye uyması tüketicinin tercihini direkt olarak etkiliyor. Bir de bu duruma otomobili satarken yaşanılacak sıkıntılar da etkilenince bu renklerin piyasadaki çokluğu, tüketici istemese de onu tercih etmesine sebep oluyor. Siyah, beyaz ve gri gibi renklerin modası da dönemsel olarak öne çıkan renkler gibi geçmiyor.

Bazı pazarlarda müşteriler otomobillerini özel olarak yaptırmak yerine bayide ne varsa onu satın alma eğiliminde olabiliyor. Bu alıcılar için uygun ve kabul edilen bir durum ancak bayiler genellikle herkese hitap eden ve satması daha kolay bir şey istedikleri için spesifik renkleri tercih etmiyorlar.

Renk seçme konusunda psikolojinin de etkisi büyük. Özellikle yeni dönemde hayatımıza giren elektrikli otomobillerde popüler olan renk mavi olarak öne çıkıyor. Bunun sebebi ise elektrikli araçlar ilk lanse edilmeye başlandığında mavi rengi birden fazla markanın kullanmasıydı.

Teknolojideki değişimler sayesinde daha fazla renk seçeneği de olmaya başladı. Buna örnek olarak Ram 1500 geleneksel olarak beyaz dış renk seçeneğini sunuyor. Ancak bunun yanı sıra fildişi beyazı olarak sunulan, üç farklı beyazın karışımından oluşan bir renk de var… Buna bir diğer örnek ise Mercedes-Benz’in S-Serisi. Bu otomobil ise birden fazla kata sahip olan siyah rengine sahip.

Sonuç olarak bu durum kişisel bir tercih ve bazı insanlar beyaz, siyah ve gri gibi donuk renkleri tercih etmeyi severler…