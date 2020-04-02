Otomotiv pazarında ilk 2 ayda yaşanan hızlı büyüme martta durdu

Corona virüsü salgınının tam olarak hissedilmediği ilk 2 haftada yaşanan yoğun talebin etkisiyle mart ayı toplamında otomobil ve hafif ticari araç satışı 50 bin 8 adet olarak gerçekleşti. Bu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 1.6'lik büyümeyi ortaya koyarken, salgının net etkisinin nisan ayında yaşanacak dramatik düşüşle ortaya çıkması bekleniyor. Ama marttaki bu sonuç, otomotiv pazarında ilk 2 ayda yaşanan yüzde 90'lık hızlı büyümeyi de sona erdirdi ve 3 ay sonunda büyüme yüzde 40.6'ya kadar geriledi.

TÜM TAHMİNLER DÜŞÜYOR

Pandemi nedeniyle nisan ayında satışlarda çok dramatik düşüş olacağı açık. Çünkü üretimlere ara verilmesinden dolayı ne araç var ne de talep eden. Eğer süreç uzarsa ki inşallah olmaz, bu yıl sektör için yine kayıp olur ve pazar yıl başında yapılan 800 bin adetlik iyimser tahminlerden 350-400 bin adetlere kadar inebilir. Bu benim değil sektör yetkililerinin ortak görüşü.

AVRUPA ÖNEMLİ GÖSTERGE

Diğer taraftan unutulmamalı ki, mart ayında corona virüsün etkisini tam anlamıyla hisseden ülkelerde yaşanan dramatik düşüşler de Türkiye de için önemli bir gösterge. Martta İtalya'da satışlar yüzde 86 düşerken, Fransa'da yüzde 72, İspanya'da ise yüzde 69 geriledi. Benzer kayıpların nisanda pandeminin etkisinin tam olarak hissedildiği Türkiye'de yaşanacağı ortada.

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