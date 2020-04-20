Sağlık açısından dijital imza şart

Mercedes-Benz Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, geçen hafta Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu'nun, “Türkiye'de internetten otomobil satılamaz çünkü kanunen 14 gün içinde iade hakkı var” açıklamasına tamamen katıldığını belirterek, “Çünkü sıfır kilometre bir araçtan cayılması halinde 2. el olarak işlem göreceği ve ÖTV yükü nedeniyle değer kaybı yüksek olacağı için bu seçenek markaları düşündürmektedir” açıklamasını yaptı.

LİSTEDE OTOMOBİL YOK

Bekdikhan'ın pandemi sürecisinde önem kazanan online satış konusunda açıklamaları şöyle:

*Uzaktan yapılan satış sözleşmelerinde pek çok konu iade/cayma istisnası kapsamında tutulmuş olsa da, henüz otomobil bu listede net olarak yer almıyor.

*Bu yüzden markalar internetten satış sonrası teslimat aşamasında ıslak imza alarak sözleşmenin cayma opsiyonu olmadan geçerliliğini sağlamaya çalışıyor.

*Sosyal mesafenin korunması ve olası etkileşimlerin azaltılmasını talep ettiğimiz bu dönemlerde servislerimizde çalışanlarımızla, müşterilerimizin temasını gerektirdiğini gördüğümüz bu düzenlemenin de dijital ortamlara taşınmasının kabulü sağlık açısından da önem taşımaktadır.