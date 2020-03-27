Servislere gidenlerin sayısı yarı yarıya azaldı!

Tüm Oto Servisleri Federasyonu olarak, sektörün bu krizi atlatması için tüm gücüyle çalıştıklarını belirten Turan, “Hali hazırda 657 üyemiz için, bu dönemin sağlıklı bir şekilde atlatılması adına mali, idari ve hukuki konularda danışmanlık desteği vermeye başladık. Öte yandan önlem amaçlı geçici süreyle servislerini kapatan üyelerimiz var.” dedi.

YEDEK PARÇA FİYATLARINDA FAHİŞ ARTIŞ YAPANLAR VAR!

TOSEF Genel Sekreteri Timur Selçuk Turan, “Yine TOSEF üyeleri ile kurduğumuz TOSAŞ ile birlikte, ortak bir satın alma platformu oluşturarak, en efektif şekilde bu dönemde özel servislerin maliyetlerini azaltmayı hedefliyoruz. Virüs salgını sebebiyle yedek parça ithalatında; tedarik zincirinde sıkıntılar mevcut. Aynı zamanda yerli üreticilerimizin de önemli bir kısmı üretime ara verdi ya da ara vermeyi planlıyor. 2018 yılının ikinci yarısında herkes enflasyonla mücadele kapsamında yüzde 10 indirim yapma hedefindeyken, bazı yedek parça ithalatçıları, o dönem yüzde 150’ye varan zamlar yaptı. İçinde bulunduğumuz konjonktürde, ithalat ve üretimdeki aksamalar nedeniyle fahiş zamlar yapan firmalar, tıpkı maske ve dezenfektan konusunda olduğu gibi yakından takip edilmeli.” dedi.

2018’DE PAZARDA OLAN DARALMANIN ETKİSİNİ, 2020 ORTASINDA HİSSEDEBİLİRİZ

Turan, “2018 yılında yaşanan ve yüzde 40’lara varan pazar daralmasının etkilerinin bu yılın son çeyreğinde hissedilmesini öngörüyorduk. Ancak yaşanan son gelişmeler sebebiyle bu daralmanın yıl ortasında yaşanma riski var.” diye durumu belirtti. 2018 yılındaki ekonomik krizin etkileri araç servisleri için 2020 yılının son çeyreğinde işlere yansıyabilir diye hesaplanıyordu. Bu yüzden günümüzdeki Corona virüsü krizi yüzünden süreç biraz daha öne çekilmiş oldu…