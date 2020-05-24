Şimdilik sadece 160 tane!

Jeep'in, zarafet ve tarzı biraraya getiren modeli Compass, 2020 model yılı versiyonlarıyla Türkiye'de satışa sunuldu. Standart 4×4 çekiş sistemine ek olarak 170 HP'lik benzinli motor ve 9 ileri otomatik şanzıman kombinasyonuyla satışta olan 2020 Jeep Compass modellerinde, 2 zengin donanım paketi seçeneği yer alıyor.

Jeep, showroom'larda bulunan 2020 model Compass'ları görüntülü görüşme hizmetiyle müşterilerin evine taşıyabiliyor. Jeep ayrıca, Mayıs ayında 2020 model yılı Compass modelleri için 100 bin TL, 15 ay vadeli sıfır faizli ve 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuluyor.

ŞİMDİLİK SADECE 160 TANE!

Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, “Pazardaki talep ve Corona virüsü (Covid-19) salgınının etkisiyle, sene başından itibaren yeni araç bulunabilirliği azaldı. Bu durum, özellikle ithal modelleri etkiledi. Söz konusu dönemde Jeep markası olarak; Compass'ın yeni model yılı versiyonunu otomobil severlere ulaştımak için yoğun girişimde bulunduk. Sonuç olarak, Mayıs ayı itibariyle 160 adet 2020 model yılına ait Jeep Compass'ı ülkemize getirmeyi başardık. Aldığımız talep doğrultusunda kısa süre içerisinde 160 adet Compass'ın satışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.