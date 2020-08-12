Araç muayene süreleri uzatıldı! Araç muayeneleri için son gün ne zaman?

Corona virüsü salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında araç muayene süreleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 30 Eylül tarihine kadar uzatıldı. Bu kapsamda muayene süresi 3 Nisan – 3 Temmuz arasında sona eren ve 17 Ağustos’a kadar muayenesini yaptıramayan araç sahipleri için söz konusu süre 30 Eylül’e kadar uzatıldı. Yani 45 günlük erteleme süresi uzatılmış oldu.

NİSAN AYINDA DA ERTELENMİŞTİ

Yine aynı tedbirler kapsamında 3 Nisan tarihinde araç muayeneleri ertelenmişti. Nisan ayında yayınlanan Resmi Gazete’de “Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince muayene süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir.” şeklinde bir açıklama yer almıştı.

Bu detaylarla birlikte 3 Temmuz tarihinden itibaren 45 gün süre içerisinde araç muayeneleri gerçekleştirilebilecekti ve son tarih 17 Ağustos olarak açıklanmıştı. Bugün alınan karara göre o kapsamdaki araçların muayene süreleri 30 Eylül tarihine kadar uzatıldı.