Son dakika… Temsa yeniden satılıyor! İki dev yüzde 50’şer hisse alacak

Konkordato başvurusunda bulunan ve son aylarda hacizlerle boğuşan Temsa’yı Sabancı Holding ve Çek troleybüs üreticisi Skoda yüzde 50’şer payla satın alıyor.

Şirketin yüzde 50’sini satın alan Skoda markasının, Alman VW Grubu bünyesindeki otomobil markası değil, troleybüs üreticisi olduğu öğrenilirken, şirketin Temsa ile ilk kez otobüs üretimine gireceği ifade edildi.

Satışa ilişkin KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* SKODA TRANSPORTATION'IN ANA ORTAĞI PPF VE SABANCI TOPLULUĞU, TEMSA ULAŞIM ARAÇLARINI %50-50 ALMAK İÇİN NİYET MEKTUBU İMZALADI.

* Skoda Transportation'ın ana ortağı PPF ve Sabancı Topluluğu, %50-50 ortaklık yapısı ile, Temsa Ulaşım Araçları'nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzalamıştır.

* Detaylı incelemenin tamamlanması, ortaklık görüşmelerinin olumlu neticelenmesi ve gerekli izinlerin alınmasına bağlı olarak, satınalma işlemi gerçekleştirilecektir.

* Skoda Transportation'ın Türkiye'ye olan güveni ve Sabancı Topluluğu'nun ülkesine olan sorumluluğu neticesinde, Temsa Ulaşım Araçları'nın yeniden üretime başlaması ve yeni bir büyüme ivmesi yakalaması hedeflenmektedir.

* Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

30 MAYIS 2019’DA SATIŞMIŞTI

Sabancı Grubu Mayıs 2019’da Temsa'yı yatırımcı Enver Rıfkı Ünver ve eşi Rukiye Devres Ünver'in sahibi olduğu İsviçre merkezli True Value Capital şirketine 140 milyon dolar değerleme üzerinden, borçlar dahil yaklaşık 60 milyon dolara satmıştı.

Grup, 9 ay sonra Temsa’nın yarısını geri almış oldu.

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