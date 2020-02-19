Türkiye’de üretilen 4. hibrit model olacak!

Türkiye’nin hibrit macerası 4 yıl önce başladı. İlk olarak 2016’da Toyota Sakarya’daki fabrikasında hibrit teknolojili C-HR’ı üretti. Japon marka ardından 12’inci nesil Corolla Sedan ile birlikte ikinci hibrit otomobilini de Sakarya’da üretmeye başladı. Böylece, Toyota’nın Türkiye’de ürettiği hibrit model sayısı ikiye çıktı. Bu yıldan itibaren Oyak Renault da Bursa’da Clio’nun hibrit versiyonunu üretmeye başladı. Şimdi sırada Hyundai var. Hyundai Assan, İzmit fabrikasında mart ayından itibaren yeni i20 modelini üretmeye başlayacak. Bu modelin hibrit versiyonu da ilk kez İzmit’te bantlardan inecek. Böylece Türkiye’de üretilecek hibrit otomobil sayısı 4’e yükselecek. Ticari araç tarafında ise Ford Otosan, bu yıldan itibaren Transit’in hibrit versiyonunu üretmeye başladı.

İlk kez 2008 yılında satışa sunulmuş olan i20 markanın Avrupa’daki en önemli ve başarılı modellerinden biri olma özelliği taşıyor. Yeni modelle birlikte marka bu özelliği korumayı ve daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Bu hedefi otomobilde kullandığı yeni teknolojilerle ve donanımlarla bize açık bir biçimde gösteriyor diyebiliriz.

Yeni i20 öncelikle segmentinde sunduğu en kapsamlı güvenlik donanımlarıyla dikkat çekiyor. Daha fazla güvenlik için yaya ve bisikletli tespit sistemi ve navigasyon tabanlı “Akıllı Seyir Kontrolü-(NSCC)” sunan yeni nesil i20, ayrıca “İleri Çarpışma Önleme Yardımı (FCA)” da içeriyor.

Otomobil yeni tasarımıyla bir önceki versiyondan tamamen ayrılmış durumda. Daha yere yakın biçimde konumlandırılan farlar, c sütununa doğru yükselen omuz çizgisi, arka tarafta bagaj kapağı ortasında birleşen Z tasarımlı stoplar, keskin çizgilere sahip olan tasarım detayları bambaşka bir otomobil olduğunu gösteriyor.

Aracın içine göz attığınızda ise ilk etapta karşınıza geniş ve ferah bir his uyandıran kokpit çıkıyor. Otomobilin gösterge paneli ve multimedya ekranı tamamen lcd ekran olarak satın alınabiliyor. Bu ekranların boyutları ise 10.25 inç olarak belirtilmiş.

Gelelim yeni i20’nin motor seçeneklerine… Hyundai, iki motorla beraber üç şanzıman seçeneği sunuyor. Modelin en dikkat çeken motor seçeneği 1.0 litrelik T-GDi ünite. Bu motorda 100 ve 120 beygirlik iki farklı güç çıkışı mevcut. Ayrıca Hyundai, i20 modelinde ilk kez 48-volt yarı hibrit aktarma organına yer veriyor. Evet yanlış okumadınız hibrit versiyon 1.0 litrelik T-GDi ünitede olacak.

Yedi ileri DCT ve yeni geliştirilen 6 ileri manuel (iMT) şanzımanla kombine edilen 48-volt yarı hibrit, hızlanma esnasında da performansa katkıda bulunuyor. Bu motorun haricinde 1.2 litrelik MPi, 4 silindirli benzinli üniteye de yer veriliyor. Beş ileri şanzımanla sunulan bu motor, 84 beygir güç üretiyor.

Hyundai i20'de seriye yeni eklenen Mavi, Alev Kırmızı, Turkuaz, Kumsal Gri ve Mika Siyah ile birlikte 10 farklı gövde rengine yer verilecek. Ayrıca, Yeni i20'de daha fazla kişiselleştirme için siyah tavan rengi de opsiyonel olarak sunuluyor.

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Yeni i20 İzmit’teki Hyundai Assan fabrikasında üretilecek, üretiliyor. Otomobil ilk olarak 3 Mart’ta Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak. Aracın yollara çıkması ise Avrupa’da 2020 yılının yarısı olarak belirtilmiş…