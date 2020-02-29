Yerli Otomobil Platformu’na en yüksek katkıyı Bursa sağlayacak

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Bursa milletvekilleri ile Bursa’daki oda ve borsa başkanlarının buluştuğu toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Millî teknoloji hamlemizin en önemli atılımı olan yerli otomobil projesi için kurulacak platforma en yüksek seviyede katkı sağlamaya hazırız” dedi.

Şehrin otomobil sektöründe sahip olduğu üretim yeteneği, yetişmiş insan kaynağı ve lojistik imkanlarıyla tarihî bir sorumluluğu yerine getireceğini ifade eden Başkan Burkay, “Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun üstlendiği liderlik yerli otomobil projesinin hayata geçirilmesinde itici güç oldu. Kendisine kentim ve iş dünyamız adına şükranlarımızı sunuyorum. Sayın Başkanımızın vizyonu doğrultusunda kurulması planlanan Yerli Otomobil Platformu'na da Bursa iş dünyası olarak en yüksek katkıyı sağlamaya hazırız” diye konuştu.

“Bütün kaynaklarımızla yerli otomobilimizi destekliyoruz”

BTSO bünyesinde faaliyet gösteren Otomotiv ve Taşıt Konseyi'nin ortak akılla geliştirdiği çalışmalarla ilgili açıklama yapan İbrahim Burkay, “Son 7 yılda geliştirdiğimiz projelerle sektörün gelecek 50 yılının teknolojisini kurguluyoruz. Bu noktada özellikle BUTEKOM çatısı altında hayata geçirdiğimiz İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi ile mikromekanik ve mikroelektronik alanlarda Bursamıza kazandırmaya hazırlandığımız mükemmeliyet merkezlerimiz, gerek yerli otomobilimizin teknolojik donanımlarının geliştirilmesinde gerekse de otonom sürüş yazılımlarında çok önemli rol oynayacak. Diğer taraftan UR-GE ve kümelenme faaliyetlerimizle bin 400 firmamızın yetenek matrislerini çıkardık. Tüm yatırımlarımız va kaynaklarımızla yerli otomobil projesinin destekçisiyiz.” dedi.

Matlı'dan yerli otomobil teşekkürü

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı da Bursa'nın Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirleri arasında yer aldığını belirterek, “Yerli otomobil projesi de Bursa'ya yeni iş alanları ve katma değer sağlayacak. Bu projenin Bursa'ya kazandırılmasını sağlayan Sayın Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyorum. İbrahim Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum. 12 Mart'ta Bursa'da gerçekleştireceğimiz toplantıyla projeye ilişkin tüm detayları ve yol haritasını da değerlendirme fırsatına sahip olacağız” dedi.

Toplantıya TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri eski Bakanı EfkanÂlâ ile Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Zafer Işık, Vildan Yılmaz Güler ile Bursa'daki oda ve borsa başkanları katıldı.

(İHA)