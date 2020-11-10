AHESEN’den Cumhurbaşkanlığı’na mektup: Hastalığa yakalandığımızda sözleşmemiz feshediliyor

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, yaptığı yazılı açıklamada, corona virüsü pandemisi süresince toplam 107 sağlık çalışanı covid-19’dan dolayı vefat ettiğini, test sonucu pozitif olan sağlık çalışanları sayısının ise 40 bini aştığını belirtti.

Bu sayının sağlık çalışanlarının normale oranla 10 kat daha fazla virüsle enfekte olduğunu gösterdiğini ifade eden Özer, şunları söyledi:

CAN VERME PAHASINA MÜCADELE EDİYORUZ

– Uzun ve meşakkatli pandemi sürecinde sağlık çalışanları yoruldu, yıprandı ve buna bağlı tükenmişlik sendromu yaşamaya başladı. Artan iş yükü, önlemlere karşı toplumsal duyarsızlık, yaşanan şiddet olayları ve gelecek kaygısı mücadele gücündeki azmin deformasyona uğramasına sebep oldu. Elbette pandemi mücadelesi sağlık çalışanları olarak bizlerin görevidir ve can verme pahasına bu mücadeleyi devam edeceğiz ancak yapılacak düzenlemeler ile iş güvencemiz olsun istiyoruz.

– Pandemi veya meslek hastalığı sebebiyle kaybedilen yaşamların ardından, geride bırakılan yakınların yardım kuruluşları ilgisine terk etmek istemiyoruz. Bu sebeple ilgili konular için tüm siyasi partili vekillerimizden, Sağlık Bakanımızdan ve Cumhurbaşkanımızdan duyarlılık göstermelerini bekliyoruz.

KIDEM TAZMİNATI ALAMIYORUZ

– Aile hekimliği uygulamasında iş güvencemiz yok. Sebebi ne olursa olsun 180 gün aktif çalışamadığımız da sözleşmemiz feshediliyor. Kronik hastalığa yakalandığımızda tedavimiz uzun sürüyorsa sözleşmemiz feshediliyor. Vatani görevimizi yapmaya gittiğimizde sözleşmeniz feshediliyor. Bebeğimiz oldu, ücretsiz izin alamıyoruz. Aile hekimliğinden istifa etmeden yer değiştiremiyoruz. Tüm çalışanlara verilen kıdem tazminatı hakkı bize tanınmamış, kıdem tazminatı alamıyoruz. Sözleşme dönemi sonucunda idare sözleşme yenilemez ise işsiz kalıyoruz.

COVID-19 MESLEK HASTALIĞI SAYILMIYOR

– Pandemi sürecinde motive edici sözler ve alkışlar maalesef iş güvencemizin olmadığı gerçeğine deva olmuyor. Covid-19 meslek hastalığı sayılmadığından Covid-19’dan vefat ettiğimizde geride kalan çocuklarımıza başkasına muhtaç olmadan yaşayabilecekleri bir gelecek dahi bırakamıyoruz. Başkalarının sorumsuz davranışlarının faturasını hayatıyla ödeyen sağlık çalışanlarının geriye bıraktıklarının kaderleri ile baş başa kalması hem bizi hem de kamu vicdanını yaralamaktadır.