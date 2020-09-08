Ankara Tabip Odası: Covid-19 tanısı almış sağlık çalışanı sayısı 799’a yükseldi

Corona virüsü salgınında tanı alan ya da virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı giderek artmaya başladı. Ankara Tabip Odası’nın (ATO) son açıklamasına göre, Ankara’daki Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanı sayısı 799’a yükseldi.

ATO 2 Eylül’de açıkladığı tabloda, Ankara’da 693 sağlık çalışanının corona virüsü tanısı aldığını duyurmuştu. Odanın bugün açıkladığı tabloya göre ise bu sayı bir haftada 799’a yükseldi.

İşte ATO’nun açıklaması:

08 Eylül 2020 tarihi itibariyle, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının 799’a yükseldiği bildirildi.

Covid-19 testi pozitif çıkan ve kategorisi netleşmeyen 201 sağlık emekçileri de dahil olmak üzere tanı alanların dağılımı şu şekilde:

*Uzman hekim: 131

*Asistan: 71

*Aile hekimi: 30

*Röntgen teknisyeni: 9

*İdari personel: 6

*Fizyoterapist-Diyetisyen: 3

* Hemşire- Ebe: 118

*ATT- Sağlık Memuru: 39

*Güvenlik: 10

*Eczacı: 7

*Diş hekimi: 5

*İşyeri hekimi: 2

*Temizlik işçisi: 99

*Tıbbi sekreter- Sosyal hizmet uzmanı: 47

*Laborant: 10

*Mutfak çalışanı: 7

*Anestezi Teknisyeni: 3

*Mutemet: 1

*Hayatını kaybedenler: 2 hekim, 1 diş hekimi, 1 sağlık işçisi