Antikor testi nedir? Antikor testi ne işe yarar?

Antikor testi ile insan vücudunun virüslere karşı bağışıklık kazanıp kazanmadığı tespit edilebiliyor. Türkiye’de de uygulanacak testler ile vatandaşların nasıl bir bağışıklık geçirip geçirilmediği tespit edilmeye çalışılacak. Peki antikor testi nedir?

ANTİKOR TESTİ NEDİR?

İnsanlar, hastalığa yol açan virüsler gibi yabancı bir patojene maruz kaldıklarında, vücutta kan ve dokularda yaşayan antikorlar üremeye başlar. Bu proteinler, virüse yapışarak, kendisini kopyalamasını ve enfeksiyonun vücutta daha fazla yayılmasını engeller. Böylece virüsü yok eder. Antikor ya da seroloji testi, vücudun bu antikorları üretip üretmediğine bakıyor. Bu antikorların tespit edilmesi, kişinin çok büyük ihtimalle corona virüsü geçirdiğini gösteriyor.

ANTİKOR TESTİ İLE NE AMAÇLANIYOR?

Pazartesi 81 ilde rastgele seçilmiş hanelerde uygulanmaya başlanacak antikor testi ile ülkede corona virüse karşı bağışıklık kazanılıp kazanılmadığı tespit edilmeye çalışılacak.