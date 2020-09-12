Corona stresi saç döküyor

Her saç teli 4-6 yıl yaşar, sonra dinlenir ve daha sonra da dökülür. Saçların bu şekilde dökülmesi doğaldır ve günde 50-100 tel saç dökülmesi normaldir. Eğer bu sayıdan daha fazla dökülüyorsa, banyo yaparken ele gelen saç miktarı artmışsa ya da yıkanmış kurulanmış saçı elle çektiğimizde elimize 3-5 adet saç teli geliyorsa bu durumun ciddiye alınmalıdır.

Dökülmenin çok farklı nedenleri olabilir. Stresin saç dökülmesine neden olduğu çok net bilinmekle birlikte bu dönemde hem mevsimsel hem de corona virüsünün etkileri nedeniyle maalesef saç dökülmesi şikayeti yaşayan kişi sayısı arttı. Hasta olmamak için aylardır sürdürülen çabalar psikolojimizi olduğu kadar saç sağlığımızı da etkiledi. Aylardır evlerde kapalı kalmamız da bunda etkili oldu.

Öte yandan Covid-19 hastalığını yaşayan kişilerde görülen yüksek ateş ve hastalığın tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar da bu dönemde saç dökülmelerine sebep oldu.

DENGELİ BESLENMEK GEREKİYOR

Stres, her ne kadar saç dökülmesine yol açsada bu sorunda hormonsal dengesizlikler, bazı vitamin ve mineral eksiklikleri de etkilidir. Düzenli ve dengeli beslenmemek, uzun süreli açlıklar, tek tip beslenme de etkilidir. Eğer B12, D vitamini, folik asit, biotin, çinko, demir gibi vitamin ve mineralleri düşükse saç beslenemez ve dökülür.

Haftanın 2-3 günü kırmızı et tüketilmelidir. Çünkü ette hem B12 hem de demir bulunur. Yeşil yapraklı bitkilerde folik asit yüksek olduğu için onlar da olabildiği kadar çiğ olarak tüketilmelidir. Folik asit aynı zamanda balıkta da vardır. Özetle saç sağlığı için dengeli beslenmek gerekir.

2 AYI AŞARSA UZMAN YARDIMI ALINMALIDIR

Saç dökülme süresinin 2 ayı aşması ise bazı ciddi hastalıkların habercisi olabileceğinden uzman yardımı alınmasını gerektirir. Saç dökülmesi genellikle tetikleyici faktörden 3-4 ay sonra başlamakta ve bu faktörler tedavi edildikten 6-12 ay sonra normale dönebilmektedir. Çevreden gelen yanlış yönlendirmeler ve kulaktan dolma bilgiler, hastaların zaman kaybetmesine neden olabilir. Eğer altta yatan önemli bir neden varsa tanı ve tedavide geç kalınması söz konusu olabilir. Bu nedenle mutlaka bir dermatoloji uzmanından destek alınmalıdır.