Corona virüs aşılarının fiyatları, etkinlik oranı, farkları…

Dünyada corona virüs vaka sayısı 66 milyonu, Covit-19’un yol açtığı ölüm sayısı 1.5 milyonu aştı.

Her dört vakadan birinin görüldüğü ve en fazla ölümün gerçekleştiği ABD’den Avrupa’ya, Asya’dan Latin Amerika’ya, Afrika’dan Avustralya’ya kadar tüm dünya nefesini tutmuş, corona virüse karşı geliştirilen aşıları bekliyor.

Çin, İngiltere, ABD, Almanya ve Rusya menşeili firmaların geliştirdiği aşıları bazı ülkeler aylar öncesinden sipariş verdi.

Aşıların tekniği, etkinliği, taşınma koşulları ve fiyatlarıyla ilgili birçok detay merak konusu oldu. İşte cevaplar:

Aşıların etkinlik oranı

Biontech / Pfizer: YÜzde 95

Moderna: Yüzde 92

Oxford / Astra Zeneca: Yüzde 79

Sputnik V: Yüzde 92

Sinovac / Coronavac: Yüzde 97

Teknik

Geleneksel aşılarda enfeksiyona sebep olan virüsler, zayıflatılarak ya da etkisizleştirilerek vücuda enjekte ediliyor. Böylece vücut, kendisine zarar veremeyecek hale gelen virüse karşı mücadele etmeyi öğreniyor, bağışıklık kazanıyor.

RNA tabanlı aşılarda ise virüsün tamamı yerine, genetik bilgisini taşıyan RNA zincirinden kritik bir kısım vücuda enjekte ediliyor.

Viral vektör aşılarında da yine gen teknolojisi kullanılarak, virüsün taşıdığı genetik materyalin bir kısmı, başka bir virüs içine yerleştiriliyor ve vücuda enjekte ediliyor.

Biontech / Pfizer: M-RNA

Moderna: M-RNA

Oxford / Astra Zeneca: Viral vektör

Sputnik V: Viral vektör

Sinovac / Coronavac: Viral vektör

Saklama Koşulları

RNA değişken bir yapıda olduğu için, Moderna ve Pfizer aşılarının daha düşük sıcaklıklarda muhafaza edilmesi gerekiyor.

Normal soğutucularda kısa süre saklanabiliyorlar. Daha uzun süre muhafaza edilebilmeleri için ise eksi 20 ya da eksi 70 santigrat derecede tutulmaları gerekiyor.

Viral vektör aşıları ise, normal saklama koşullarında uzun süre bozulmadan dayanabiliyor.

Biontech / Pfizer: -70 Derece

Moderna: -20 Derece

Oxford / Astra Zeneca: 4 Derece

Sputnik V: 4 Derece

Sinovac / Coronavac: -20 Derece

Çift Doz Fiyatı

Aşıların arasındaki bir başka fark da maliyetleri. Oxford ve Astrazeneca tarafından geliştirilen aşı en ucuz fiyatlandırmayı yaptı. Ancak bu fiyatlar ülkelerin aşı politikalarına ve nakliye ile ortaya çıkacak ücretlere göre değişebilir.



Biontech / Pfizer: 50 – 74 dolar

Moderna: 39 Dolar

Oxford / Astra Zeneca: 6 dolar

Sputnik V: 20 dolar

Sinovac / Coronavac: 60 dolar

Türkiye, Çin merkezli Sinovac firması tarafından üretilen Covid-19 aşısından 50 milyon dozun satın alınması için anlaştı. Ayrıca BioNtech / Pfizer aşısı ise şimdilik sadece 1 milyon doz sipariş edilecek.

Aşılar vücutta yeterli bağışıklığı sağlaması için 3-4 hafta arayla iki doz uygulanacak. Bunun sebebi, ilk dozun uygulanmasından sonra geçen sürede azalan antikor miktarını, ikinci doz ile belli bir seviyenin üzerine çıkarmak.