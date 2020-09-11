Denizli Eczacı Odası corona nedeniyle kapatıldı

Denizli Eczacı Odası hizmet binası bir çalışanın birinci derecede yakınında corona çıkması üzerine önlem amacıyla kapatıldı.

Geçici olarak hizmetlerin durduğu Denizli Eczacı Odası'nda dezenfektan çalışmaları başlatıldı. Hafta başında yeniden hizmet verecek olan odanın Merkezefendi ilçesindeki binasının girişine de “Dezenfeksiyon işlemi nedeniyle kapalıdır” yazısı asıldı.

ECZACILARI RİSKE ATMADIK

Denizli Eczacı Odası Başkanı Osman Özdemir, bir çalışanın yakınında Covit-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle bu kararı aldıklarını belirtti. Özdemir şunları söyledi:

“Öncelikle çalışanımızın izolasyona alınmasını sağlayıp, hem eczacılarımızı hem de çalışanlarımızı riske atmamak için bu kararı aldık. Odayı hemen dezenfekte ettirip Perşembe ve Cuma günü hizmet verilmeyeceğini duyurduk. Hafta sonu tatili ile birlikte 4 gün odayı kapalı tutacağız. Pazartesi odamız pandemi kurallarına uygun olarak tekrar açılacak”.