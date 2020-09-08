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‘Doktorla tartışırken parmakları koptu’ iddiası

Murat Aksarı, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde tartıştığı doktorun, kapıyı üzerine kapatması sonucu iki parmağının kapıya sıkışarak koptuğu iddiasıyla şikâyetçi olmuştu. Olaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

12:13 -
Haberler Sağlık

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Devlet Hastanesi’nde meydana gelmişti. Murat Aksarı, ilaç yazdırmak için gittiği hastanede tartıştığı doktorun, kapıyı üzerine kapatması sonucu iki parmağının koptuğunu iddia etmişti. Doktordan şikayetçi olan Aksarı, sağ elinin orta parmağı ile yüzük parmağında ezilme olduğunu, kopan parçaların ezilme nedeniyle yerine dikilemediğini söylemişti.

O ANLAR KAMERADA

O olaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde doktor odasına giren Aksarı bir süre içeride kalıyor, ardından dışarı çıkacakken kapı hızla kapatıldığı görülüyor.

Aksarı’nın eli kanamaya başlıyor. Kan damlaları yere düşüyor. Görüntülerin devamında Aksarı kamera açısından çıkarken görevliler yeri temizliyor, bir başka görevli de doktor odasının önünde kopan parmak parçalarını toplayarak bir kaba koyuyor. (DHA)

FOTO: DHA

doktor Esenyurt
Son güncelleme: 12:33 08.09.2020
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