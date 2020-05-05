DSÖ uyardı: Peygamber Süpürgesi bitkisi coronaya iyi mi geliyor?

Ülkeler arası rekabete dönüşen corona virüsü aşısı ve tedavisi, alternatif tıbba ve çeşitli bitkilere olan ilginin de artmasına neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de, corona virüsü tedavisi için yapılan araştırmalarla ilgili bir açıklama yaptı.

Reuters’ta yer alan habere göre, DSÖ’den yapılan açıklamada, alternatif tıbbın birçok faydası olduğu ve bu süreçte desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

CORONAYA KARŞI ‘BİTKİSEL’ KARIŞIM

Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rahoelina, Peygamber Süpürgesi bitkisinin corona virüsüne iyi geldiğini duyurmasının ardından, bu bitkiden üretilen ve henüz test edilmeyen bitkisel karışım Afrika ülkelerine dağıtılmaya başlandı.

KLİNİK ARAŞTIRMADAN GEÇMESİ GEREKİYOR

Olayın ortaya çıkmasının ardından, coronaya karşı alternatif tıbbın kullanılmasıyla ilgili araştırmalar yapan kurumlarla birlikte çalışıldığını belirten DSÖ yetkilileri, konuyla ilgili, “Tedavi, geleneksel uygulamadan türetilmiş olsa bile, karışımın etkileri sıkı bir klinik araştırmalardan geçmesi kritik önem taşıyor” ifadesini kullandı.

Klinik bir araştırma olmadan birçok bitkinin önerildiğini ve bu bitkilerin kullanımının insan hayatını tehlikeye sokabileceğini belirten DSÖ yetkilileri, özellikle sosyal medyada yanlış bilgilere karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

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