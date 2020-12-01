Dünyada ilk! Coronayı nefesten tespit edecek

Türkiye’de TÜBİTAK-MAM ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Çin’de ise Çin Doğal Araştırmalar Vakfı’nın partneri olduğu “Nefes yoluyla Covid 19’u tespit edebilecek cihaz” projesi TÜBİTAK’ın onay vermesi ile başladı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi İlyas Özer ve Dr. Öğretim Üyesi Onursal Çetin’in çalışmalarını yürüttüğü projenin tamamlanması ile birlikte üretilecek cihazla bir kişinin Covid-19 virüsü taşıyıp taşımadığı sadece 15 saniyede nefes yoluyla belirlenecek.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, dünyada benzeri olmayan ve Türk bilim adamlarının büyük bir başarıya imza atmaya hazırlandıkları projenin detaylarını paylaştı.

15 SANİYEDE TESPİT EDİYOR

Prof. Dr. Özdemir, “Bugüne kadar Covid 19’u tespit etmek sürüntü veya kan PCR testleri ile gerçekleştirilmekteydi. Öğretim üyelerimizin Çin ve TÜBİTAK ile birlikte yapacakları ortak çalışma çerçevesinde bir yıl sonra artık nefes yoluyla da Covid-19’un izlerinin yakalanabileceği hatta yüzde 100’e yakın bir başarı ile tespit edilebileceğini düşünüyoruz. Çalışmalar başlamak üzere. Hem Çin hem de Türkiye tarafı projeyi kabul etti” dedi.

ALKOLMETREYE BENZİYOR

Rektör Özdemir üretilecek cihazın alkolmetreye benzer bir teknikle çalışacağını ifade ederek, “Cihazın sensör kısımlarını TÜBİTAK-MAM üretecek. Biz de üniversite olarak cihaz kısmını üreteceğiz. Çin ise cihazın ve sensörün üretilmesine veri seti ile destek olacak. Çin de hem Covid-19 hastalarından hem de bu hastalığı taşımayan insanlardan nefes örnekleri toplanarak bunları analiz ederek bu cihazın üretilmesine ve kimyasal izlerin tespit edilmesine destek verecek” şeklinde konuştu. (İHA)