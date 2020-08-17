İl sağlık müdürlüğünden corona uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük!

Rize İl Sağlık Müdürlüğü, ülke genelinde olduğu gibi kent genelinde de bir süredir vaka sayılarındaki artışın süreklilik arz ederek devam ettiğini belirtti.

Vatandaşlar corona virüsü konusunda uyarılırken riskin hiç olmadığı kadar büyük olduğu ifade edildi.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise şunlar denildi.

* Ülkemizde olduğu gibi ilimiz genelinde bir süredir vaka sayılarındaki artış süreklilik arz ederek devam etmektedir.

* Özellikle kurban bayramı ve sonrasında ortaya çıkan bu olumsuz süreç tüm Rize olarak bizlerde üzüntü ve endişeye sebebiyet vermiştir.

* Bu olumsuz sonuca sebep olarak birçok etmen gösterilebilirse de toplu olarak bulunulan her ortamdaki kaygısız, tedbirsiz, rahat ve aşırı güvenin tetiklediği korkusuz tavırlar şüphesiz ki en önemli sebeplerin başındadır.

* Bunca söyleme, üzücü habere, yaşanan acı vefatlara, çekilen ıstıraplara ve sarf edilen emeğe karşın halen aynı vurdumduymaz tavırlarla düğünlerimizde rahatlıkla horon oynayabiliyor, sırf iyi vakit geçirebilmek adına, tedbirlere uymadığını gördüğümüz kafeterya, lokanta vb. yerlerde bulunabiliyoruz.

* Belki de tüm bu rehavetimizin sebebinde halen bana bir şey olmaz, bana bulaşmaz, bulaşsa da bir şey yapmıyor gibi aslında içi boş, gerçekten uzak fikir çağrışımları yatmaktadır. Oysa hele de şuan virüs hiç olmadığı kadar yakınımızdadır ve risk hiç olmadığı kadar büyüktür.

* O halde bir kez daha açık ve net olarak belirtiyoruz ki; bırakın kendimizi, çok daha büyük zarar göreceği muhakkak olan yaşlılarımızı, hastalarımızı, komşularımızı ve toplum sağlığını bir nebze dahi önemsiyorsak kuralların çiğnendiği gördüğümüz hiçbir mekânda ne sebeple olursa olsun bulunmayalım.

* Dikkatsiz, vurdumduymaz insanların oluşturduğu gruplara ilave olmayalım. Bugüne değin halkımızın sağlığı için gözünü kırpmadan kendini siper eden ve hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm çalışanlarımızın emeğini çiğnemeyelim.

* Koronavirüs mücadelesinde artık semptomu olmayan veya hafif olan tüm pozitif hastalarımızı evlerinde tedavi uygulamasına başladık. Bu uygulamada test sonucu pozitif çıkan hastalarımızın ayağına doktorlu ekiplerimiz gelmekte, hastalarımız genel muayenesi yapılmaktadır.

* Öncesinde temas ettiği kişiler belirlenmekte ve karantina süreci detaylı anlatılmaktadır. Bu aşamada pozitif hastalarımıza durumlarına göre gerek görülen beş günlük ilaç tedavisi de bizzat evlerinde başlanmaktadır.

* Durumu ciddi görülen tüm hastalarımız ise bizzat ambulanslarımız ile tedavileri için uygun hastanelerimize sevk edilmektedir. Bu aşamadan itibaren başlayan izolasyon süreci ise toplum sağlığı açısından son derece önemlidir.

* Asıl olan bu sürecin uygulanmasındaki başarıdır. Tüm pozitif hastalar ve temaslıları en az 14 gün boyunca mutlak izolasyona tabidirler. İzolasyona tabi olmak keyfi olmayıp, mutlak kanuni bir zorunluluktur.

* Gelinen şu dönemde virüsün yayılmasını engellemenin en önemli yolu pozitif kimseleri ve bunların temaslılarının birbirlerinden ve geri kalan toplumdan en az 14 gün süre ile izole etmekten geçmektedir.

* Bu amaca yönelik tüm kamu görevlerinin yanı sıra muhtarlarımıza, imamlarımıza, site ve apartman yöneticilerimize de önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Tüm köy ve mahallerimizdeki hasta ve temaslıları günlük olarak muhtarlarımıza bildirilmeye başlanmıştır. Yine hasta ve temaslıları yaşadıkları apartman veya site yöneticisine de filyasyon ekipleri tarafından bildirilmektedir.

* Ayrıca tüm bu hasta ve temaslıları günlük olarak aile hekimlerinin yanı sıra müdürlüğümüz koordinasyonunda öğretmen, imam ve diğer kamu görevlilerinden oluşan arama ekiplerince de düzenli olarak telefonla aranıp, takipleri yapılmakta ve ihtiyaçları sorgulanmaktadır.

* Son olarak maske ve mesafe başta olmak üzere uyulması gerekilen tüm tedbirlere uyalım. Kurallara uygun işletme mantığı ile hareket etmeyen ticari kazanımlarını halkımızın sağlığından üstün tutan hiçbir işletmeden hizmet almayalım. Hem bu yerleri hem de karantinada olması gerekirken kurala uymayan kimseleri toplumumuzun sağlığı açısından derhal 0464 213 12 42 numaralı Valilik ihbar hattına bildirelim.

* Tüm Rize olarak her zamankinden daha ciddi, her zamankinden daha tedirgin, her zamankinden daha tedbirli olmak zorundayız. Gerekmedikçe, zorunlu olmadığı sürece hiç bir keyfiyetle hiç bir toplu yerde bulunmamalıyız.

* Virüs aramızda, hepimize çok yakındır. Sonuçta tüm tedbirler özellikle ve özellikle virüsten olumsuz anlamda en ağır şekilde etkilenen kıymetli büyüklerimizi korumak içindir, lakin gençlerin de bu anlamda hiçbir garantisi olmayıp, risk herkes için geçerlidir.