Kanser hücreleri nasıl besleniyor?

“Kanser hücresi yaşamak için her canlı gibi azot (protein), şeker ve yağa ihtiyaç duymaktadır. Vücutta glikoz dışında ikinci önemli enerji kaynağı ise proteinlerin yapı taşlarından glutamindir. Glutamin hem azot hem de glikoz kaynağı olarak görev yapar.” şeklinde konuşan Prof. Dr. Sezer Sağlam, önemli bir açıklama yaptı: Uzun yıllar kanser hücrelerinin şekeri, oksijensiz ortamda parçaladığı düşünülmüş ama bunun böyle olmadığı son 5 yılda anlaşılmıştır.

Glikozu bile hücre içine alırken insulin kullanmamaya dikkat eden kanser hücresi tek bir enerji kaynağına bağımlı olmayı reddeder ,tıpkı ülkelerin enerji için kullandıkları kaynaklar gibi.

İLK DEFA ORTAYA KONULDU

Yuneva ve Lucas’ın son çalışması (Nature Metabolism;Nisan 2020) tümördeki bu mekanizmanın nasıl işlediğini ilk defa ortaya koymuştur. Herşeyden anında yararlanan ve istediğinde başka kaynağa yönelen bu duruma buna metabolik esneklik adını koydular.

Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Sezer Sağlam çalışmanın detaylarınına dikkat çekti:

1.Carbon 13 isotop takibi ile glikozun ve glutaminin ilk defa krebs siklusuna katıldıkları görülmüş oldu. Diğer bir deyişle sağlıklı hücreler gibi glikozu bol enerji kaynağı üreten bir şeklide parçalayabiliyorlar.

2.Sadece glikozu deği,ayrıca serine ve glisin adlı iki aminoasiti tümörde varolan mutasyonlar ile özel olarak hızla biriktirdikleri saptandı.

3.Eğer tümör hücresinin içinde aminoasitlerden glikozun oluşumu ilaç müdahalesi ile engellenirse ,hücre içi yağ üretimini arttırmaya hemen başladığı gösterildi.

4.Eğer tümörün glutamin kullanmasını engellerseniz,bu seferde alanin aminoasitini glutamine çevirdiği gözlendi.Zorda kalırsa diğer birkaç aminoasidi de glutamine çevirmektedir.

5. Kısaltması DON adlı kimyasal madde ile glutaminin hücreye girişini durdurmuşlar,bu sefer hemen glikozu krebs siklusuna girişi hızla arttırrark hücre tekrar devreye almıştır.

6.Eğer tümörün yağdan enerji kullanımını sağlayan FASN'ı bloke ederseniz tümörlerin büyüme hızı yavaşlıyor ama durmuyor ve aynı boyuta daha uzun zamanda ulaşıyor ve hücre içine başka yağları alarak çeşitlendirmek için yeni bir yol buluyor.

Kanser hücresi ,enerji sağlamka için kendine herşekilde bir yol bulmaktadır ve bunun yeni ismi tümörün metabolik esnekliği olarak adlandırılıyor.

Önemli olan aktif olan mutasyonun bulunması ve akıllı ilaçlar ile enerji tüketimini sıfırlamaktı. Biraz daha çalışmamız gereken yolumuz var.