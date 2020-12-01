Karantina süresi kısaltılmalı mı? Uzmanlar cevapladı…

Müslüm EVCİ Evren DEMİRDAŞ Halil ATAŞ

Corona virüsü salgınında her gün rekor ölüm ve vaka sayıları raporlanmaya devam ediyor. Pandemiyle mücadelede tartışılan konulardan biri de 14 günlük karantina süresini kısaltmak.

ABD Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi, süreyi kısaltmak için sunacağı önerinin son aşamasına geldi. Neredeyse bir yıldır süren salgınla mücadele, küresel çapta büyük bir hasara yol açarken, vatandaşlarda da ‘pandemi yorgunluğuna’ sebep oldu. Maske, mesafe kuralının yanı sıra vatandaşların karantina şartlarına uymadığı haberleri günden güne artıyor. Kişisel izolasyonun sağlanamıyor oluşu salgının da önüne geçilmesinde ciddi bir engel teşkil ediyor.

SEMPTOMLAR NE ARALIKLARLA ORTAYA ÇIKIYOR?

Johns Hopkins Bloomberg School of Public'ten epidemiyolog Justin Lessler hastalanan insanların yaklaşık yüzde 50'sinin enfekte olduktan sonra beş ila altı gün sonra, yüzde 9'unun 10'uncu günden sonra, yüzde 2'sinin ise 14'üncü günün sonunda semptom gösterdiğini anlatıyor.

The Wall Street Journal'ın haberine göre; ABD Salgınla Mücadele ve Kontrol Merkezi, vatandaşlarda pandemiyle mücadelede hem fiziksel olarak hem de mental olarak yorgunluk seviyesinin üst düzeye çıktığını belirtti. Bu kapsamda hazırlanılan karantina süresinin kısaltılmasıyla ilgili önerinin son aşamasına gelindiği bildirildi. Bu önerinin halkı karantinaya uyma konusunda teşvik edici olabileceği düşünülüyor. Hali hazırda kendi enfeksiyon dalgalarını yaşayan Fransa, Almanya ve Belçika, karantina süresini kısaltma yoluna gitti.

KARANTİNA SÜRESİ 7-10 GÜN ARASINA ÇEKİLEBİLİR

Dünya Sağlık Örgütü 14 gün karantina süresini önermeye devam ediyor. Ancak ABD Salgın Merkezi’ne göre bu süre 7 ile 10 gün arasına çekilebilir. Merkezin Covid-19 müdahale birimi yöneticisi Henry Walke, 7-10 gün karantinada kalacak kişilerin virüs taşımadığına ilişkin nasıl bir test yapılacağının tartışıldığını belirterek “Sahip olduğumuz bazı çalışmaların ve sahip olduğumuz modelleme verilerinin, karantinadaki vatandaşları test ederek süreyi kısaltabileceğimizi gösterdiğini düşünüyoruz” dedi ve ekledi, “Testin negatif çıkması durumunda karantinadan çıkan vatandaşların enfeksiyon geliştirme olasılıkları oldukça düşük olacak.”

SÜREYİ KISALTMAK TEST İHTİYACINI ARTIRABİLİR

Johns Hopkins Bloomberg School of Public’ten Dr. Lessler karantina sürelerinin duruma bağlı olması gerektiğini savundu. Lessler test sonucu negatif çıkan birinin sağlık olan başka vatandaşlarla birlikte ofise dönmesinde bir sakınca olmayabileceğini belirtti. Lessler riskli grupta yer alan yaşlı vatandaşları ziyaret etmeden önce 14 günlük karantina süresinin uygulanmasının daha akıllıca olduğunu belirtiyor.

BİZDE İŞE YARAR MI?

Türkiye’de de corona virüsü testi pozitif çıktığı halde karantinaya uymayan vatandaşların haberleri gündemden düşmüyor. Karantina süresini kısaltmanın tam anlamıyla faydasının olmayacağını söyleyen Antalya Tabipler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Naci İşoğlu, “Karantina süresinin kısaltılması konusunda Türkiye’de araştırma yapıldığına dair bir bilgi yok. Zaten böyle bir araştırmanın yapılabilmesi de mümkün değil. Türkiye uzun süreli bir karantina süreci geçirmedi” diyor.

14 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRECİ OLMALI

Bursa Tabip Odası Başkanı Alpaslan Türkkan karantina süresinin kısaltılması için elde yeter kadar bilimsel veri olmadığını ifade ederken “Kanıt olmadan karantina süresini azaltmak umulanın aksine hastalığın yayılmasına neden olabilir” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan corona virüsünde karantina süresinin testler negatif çıktıktan sonra düşünülebileceğini aktarıyor. Turan, “Karantina süresi uzayınca yurttaşların uyum sorunu artabiliyor. İnsanların geçim kaygısı oluyor. Yurttaşların karantinaya uyumunu arttırmak için sosyal destek mekanizmalarını devreye koymak lazım” ifadelerini kullandı.

Konya Tabip Odası Başkanı Eyüp Çetin ise halihazırda pek çok vatandaşın karantina kurallarını ihlal ederek dışarı çıktığını söylüyor. Çetin, Covid-19 belirtilerinin 5 gün içinde ortaya çıkmaya başladığını söyleyerek, “14 gün karantina süresi uzun bir süre olarak geliyor. Bu sebeple birçok vatandaşımız karantina kurallarını ihlal edip dışarı çıkıyor. Bunun yanında ciddiyetin farkına varmayan bazı insanlarımıza karantina süresini kısaltmamız bile bir fayda sağlamayabilir. Bunun için vatandaşlarımızın bu konuda bilinçlendirilmesi de gerekiyor. Bilimsel göstergeler sonucunda karantina süresinin kısaltılması salgınla mücadelede önemli bir yol almamıza sebep olabilir” ifadelerini kullanıyor.