‘Kene erken çıkartılırsa hastalık bulaşma riski azalır’

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yol açıp ölümlere neden olan kene ile mücadele çalışmaları kapsamında, ilaçlama yapıldı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına neden olan kene ile mücadele çalışmaları kapsamında, ilaçlama çalışması yapıldı. Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy, son günlerde sayısı artan vakalara karşı tedbir almak amacıyla harekete geçtiklerini belirterek, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı bir hayvan hastalığı olmadığını söyledi.

Hastalık etkeninin hayvanlarda bulunmakla birlikte herhangi bir belirtiye sebep olmadığını ifade eden Karaköy, “Hastalık etkeni taşıyan kenelerin insanla teması durumunda, insanlarda hastalık görülmektedir. Hastalık özellikle havaların ısınmasına paralel olarak Mart-Ekim ayları arasında halk sağlığı için risk taşımaktadır.

İLGİLİ HABER Kene can almaya devam ediyor... Sivas'ta 7. ölüm

Keneler uçma ve sıçrama kabiliyeti olmadığından genellikle yerde bulunurlar. Bu nedenle tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerimizin, işçilerimizin ve vatandaşların uzun otların, çimlerin, çalılıkların bulunduğu yerlerde dolaşırken daha dikkatli olmaları gerekir.

Kenelerin yaşama alanlarında bulunabilecek, hayvancılıkla uğraşan, tarlada çalışan kişiler, böcek kovucu ilaçları vücutlarına ve elbiselerine sürerek kullanabilirler. Kenelerin bulunabileceği yerlere veya pikniğe gidildiğinde, uzun kollu giysiler giyilmeli, pantolonlar çorapların içine sokulmalı ve kapalı ayakkabılar giyilmelidir” dedi.

İLGİLİ HABER Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilim Kurulu toplandı... İşte belirtileri ve korunma yolları

“YETKİLİLERDEN YARDIM ALINMALI”

Prof. Dr. Tolga Karaköy, hastalıktan korunma ve kenelerle mücadele için bazı basit tedbirler alınabileceğine dikkat çekerek, “Açık renkli kıyafetler kene tespitini kolaylaştıracağından tercih edilmelidir. Kene tespiti yapılmış ise vücuda tutunan kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riski de o ölçüde azalacaktır.

Bu nedenle kişinin keneyi vakit kaybetmeden çıplak elle dokunmadan en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekmektedir. Özellikle riskli bölgelerde mera hayvancılığı yapılan işletmelerde Mart-Ekim ayları arasında hayvanlar üzerinde mutlaka kene kontrolü yapılarak tespiti halinde hayvanlarda ve ahırlarda keneye karşı mücadelede durumunda yetkililerden yardım alınmalıdır. Görev nedeni ile risk grubunda yer alan kişiler; hayvan yahut hasta insanların kan-vücut sıvılarıyla temastan kaçınarak mutlaka eldiven, önlük, gözlük, maske gibi koruyucu tedbirler almalıdır” diye konuştu. İHA