Kış gelmeden önleminizi alın

Her kış bizi zorlayan mevsimsel hastalıklarla mücadelemiz bu yıl çok daha zor olacak… Peki soğuk algınlığı, grip, nezle ve Covid-19'dan nasıl korunacağız? Her yıl yakalandığımız bu hastalıklarla Covid-19'u nasıl ayırt edeceğiz? İç Hastalıkları Uzmanı Başak Oğuz İnan, bu sorularımı şöyle yanıtladı…

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

Covid-19 için halen spesifik bir tedavi ve aşı seçeneğimiz henüz olmadığından bu ikisi kadar hatta daha önemli olan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla önem vermeliyiz. Tüm kış hastalıkları ve Covid-19'dan korunmak için bağışıklık sistemimizi güçlü tutmalı, kış aylarında kapalı ve kalabalık alanlardan mümkün olduğunca uzak durmalıyız.

BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRİN

İşte bağışıklığımızı güçlendirme yolları…

Sigaraya ‘Hayır': Sigaradan uzak durmak özellikle bu süreçte sağlığımız için atacağımız en önemli adımlardandır.

Her şeyin başı spor: Vücudumuzu zinde tutmaya yardımcı egzersizleri düzenli olarak yapmalıyız. Açıkhava yürüyüşleri, koşu gibi egzersizleri tercih edebiliriz.

Vitamin dünyası: Mevsimine uygun vitamin içeriği yüksek sebze ve meyveler tüketmeliyiz. (özellikle C vitamininden zengin limon, turunçgiller, yeşilbiber, kivi, brokoli, karalahana gibi…)

Kontroller önemli: Corona virüsüne karşı gerekli önlemleri alarak, kronik hastalıklarımızla ilgili takip ve kontrollerimizi aksatmamalıyız.

D vitaminsiz olmaz: Güneşli günleri fırsat bilip D vitamini depolamalıyız.

Probiyotikleri gücü: Yoğurt, kefir, turşu gibi probiyotik içeriği yüksek gıdaları beslenme düzenimize katmaya özen göstermeliyiz.

Doğal bitki çayları: Ihlamur, zencefil, ekinezya gibi doğal bitki çayları tüketilmeliyiz.

Sağlıklı uyku: Uyku düzeni çok önemlidir. Erken yatıp, günde 7-8 saat uyumaya dikkat etmeliyiz.

Susamadan su için: Bol su içmeyi asla ihmal etmemeliyiz.

AYIRT ETMEK ÇOK ZOR

Bu kış bizi bekleyen zorluk her yıl yakalandığımız üst solunum yolu hastalıkları ile Covid-19' u birbirinden ayırmada yaşanacak sıkıntılardır. Bütün hastalıklara karşı alacağımız tedbirler son derece önemlidir. İşte dikkat edilmesi gerekenler:

– Nezle ve soğuk algınlığında ateş ve eklem ağrısı ön planda değildir. Bunlar ön plandaysa grip veya Covid-19 akla gelebilir. Hastanın bu ikisini ayırt etmesi çok mümkün olmayabilir dolayısıyla bu noktada bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.

– Covid-19'u diğerlerinden ayıran alt solunum yoluna yerleşmeyi daha çok tercih etmesi ve ön planda pnömoni (zatürre) kliniği ile seyretmesidir. Bu nedenle öksürük ve nefes darlığı daha belirgindir.

– Arada kaldığınız her durumda bir sağlık kuruluşuna başvurmanızda fayda var.