Oxford Üniversitesi: Corona virüse yakalananlar 6 ay bağışıklık kazanıyor

İngiltere’den corona virüse yakalanıp, geçirenlerin yeniden (Covid-19) olur mu? sorusuna yanıt gibi araştırma geldi.

Oxford Üniversitesi, 12 bin sağlık çalışanının katıldığı bir corona virüs bağışıklığı araştırması gerçekleştirdi.

Araştırma ekibi, 12 bin kişinin 30 hafta boyunca takip edildiği araştırma sonucunda ortaya çıkan raporda, corona virüsü geçiren kişilerin kısa vadede tekrar corona virüs olmayacaklarından neredeyse emin olduklarını ifade etti.

Araştırma ekibi, corona virüsten iyileşen kişilerin 6 boyunca bağışıklık kazandığını belirterek elde ettikleri sonucu iyi haber olarak değerlendirdi.

Oxford Üniversitesi’nde Bulaşıcı Hastalıklar Profesörü ve araştırma üzerinde çalışan David Eyre, ” En azından kısa vadede, COVID-19 olan çoğu insanın tekrar olmayacağından emin olabiliriz. Enfeksiyondan korumanın daha uzun sürüp sürmediğini öğrenmek için çalışma devam ediyor” dedi.(DHA)