Birçok insan hayatları boyunca sadece bir veya iki panik atak geçirir. Özellikle stresli bir durumdan kaynaklanan panik atak, durum sona erdiğinde ortadan kalkar. Panik atak yaşamı tehdit etmese bile, korkutucu olabilir ve yaşam kalitenizi önemli derecede etkileyebilir. Peki, panik atak belirtileri ve sebepleri nelerdir? Panik atak nasıl geçer? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

PANİK ATAK NEDİR?

Panik atak gerçek bir tehlike veya görünürde belirgin bir neden olmamasına rağmen şiddetli fiziksel belirtilerle kendini gösteren yoğun korku atağıdır. Panik atak meydana geldiğinde kontrolü kaybettiğinizi, kalp krizi geçirdiğinizi ve hatta öleceğinizi düşünebilirsiniz. Bir çok insan hayatları boyunca bir ya da iki panik atak geçirebilir.

PANİK ATAK NEDENLERİ

Panik ataklara veya panik bozukluğuna neyin neden olduğu tam olarak bilinmemektedir, ancak aşağıdaki faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir.

Bunlar:

– Genetik

– Aşırı stres

– Kimyasal ajanlar (Bazı ilaçlar ve karbondioksit)

– Strese daha duyarlı veya olumsuz duygulara eğilimli bir kişilik yapısı

– Kafein, sigara, alkol ve uyuşturucu maddeler

– Antidepresan ilaçlar

– Beyninizin bölümlerinin işleyişinde bazı değişiklikler

– Sevilen birinin kaybı gibi ağır duygusal travma

– Cinsel saldırı altında kalmak

– Boşanma

– Çocukken istismara uğramak

PANİK ATAK BELİRTİLERİ

Panik atak genellikle uyarı vermeden aniden başlar.

Panik atak, dakikalar içinde zirveye ulaşan ve aşağıdaki semptomlardan en az dördünü içeren ani yoğun korku veya rahatsızlık başlangıcıdır:

– Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkışma

– Çarpıntı, kalbin kuvvetli ya da hızlı vurması

– Terleme

– Nefes darlığı ya da boğulur gibi olma

– Soluğun kesilmesi

– Baş dönmesi, sersemlik, düşecek ya da bayılacak gibi olma

– Uyuşma ya da karıncalanma (parestezi)

– Üşüme, ürperme ya da ateş basması

– Bulantı ya da karın ağrısı

– Titreme ya da sarsılma

– Kendini ya da çevresindekileri değişmiş, tuhaf ve farklı hissetme

– Kontrolü kaybetme ya da “delirme” korkusu

– Ölüm korkusu

Bazı insanlar, tam gelişmiş panik ataklara benzeyen ancak dörtten az semptomdan oluşan sınırlı semptomlu panik atak olarak adlandırılan durumları yaşarlar.

PANİK ATAK NASIL GEÇER?

Panik atakları önlemenin kesin bir yolu yoktur ve bu yüzden tıbbi tedavisi bulunmamaktadır. Panik atak yaşayan insanların en büyük sıkıntısı kaygı bozukluğu içinde olmalarıdır. Onlar aslında tehlikeli bir durumun içinde olmasalar bile düşünceleri ile kendilerini endişe içine sokmaktadırlar. Yani panik atak krizi yaşayanların yapmaları gereken birinci yöntem aslında her şeyin kendi kafalarında gerçekleştiğinin bilincine varabilmektir.

Panik atak krizi yaşayan hastaların yalnızca ilaçlara sığınmamaları gerekir. İlaç tedavileri bu süreçte çok etkili olmayacaktır. Nefes egzersizi oldukça etkili yöntemlerden biridir ve bu egzersizlerle nöbetlerin yaşandığı an daha kontrollü olabilirsiniz. Ancak bu süreçte en etkili ve kesin yöntem durumun yani yaratmış olduğunuz korkuların farkına vararak engelleyebilmenizdir.

Aşağıdaki bazı öneriler size yardımcı olabilir.

– Daha da kötüleşmelerini veya daha sık olmalarını önlemek için panik ataklara mümkün olan en kısa sürede müdahale edin.

– Relapsları veya panik atak semptomlarının kötüleşmesini önlemek için tedavi planınıza sadık kalın.

– Anksiyeteye karşı korunmada rol oynayabilecek düzenli fiziksel aktivitelerde bulunun.

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