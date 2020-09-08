Prof. Dr. Ceyhan: Coronada yaş ortalaması düştü

Corona virüsü salgınında vakalarla ilgili son durumu değerlendiren Prof. Dr. Ceyhan, endişe verici açıklamalarda bulundu.

Yüz yüze eğitim endişesi giderek artarken, salgında çocuk vakalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ceyhan şunları söyledi:

“İlk yapılan çalışmalarda çocukların hastalığa az yakalandığı ve daha az bulaştırdığı bilgisi, sokağa çıkma yasakları ve iş yerlerinin kapalı olma zamanındaydı ve o yanıltıyordu. Çocuklar özellikle o dönemde dışarı çıkmadığı için zaten virüsle karşılaşma olasılığı çok düşüktü.

15 YAŞ ALTI 18 BİNDEN FAZLA VAKA VAR Tüm vakaların 18 bin 563'ünü 15 yaş ve altı çocuklar (Yüzde 6,9) 37 bin 456'sını 15-24 yaş aralığı kişiler (Yüzde 13,9), 133 bin 78'ini 25-49 yaş aralığı kişiler (Yüzde 49,4), 50 bin 303'ünü 50-64 yaş aralığı kişiler (Yüzde 18,7), 23 bin 358'ini 65-79 yaş aralığındaki kişiler (Yüzde 8,7), 6 bin 791'ini ise 80 yaş ve üzeri kişiler oluşturuyor. (Yüzde 2,5)

EN AZ YETİŞKİNLER KADAR BULAŞTIRICILAR

Ancak birçok ülkede özellikle okul öncesi ve kreşlerin açıldığı dönemden sonra yapılan çalışmalar gösterdi ki; bu düşünce tamamen yanlış; çocuklar da hastalanıyorlar. Tabii ki yetişkinlerden daha hafif seyrediyor, ölüm oranları daha düşük; ama bulaştırma açısından en az yetişkinler kadar bulaştırıcılar” diye konuştu.

“CİDDİ KOMPLİKASYON ORANI BİNDE 1”

Prof. Dr. Ceyhan, adolesan yaş grubunun (10-19 yaş arası) yetişkinlerden daha bulaştırıcı olduğunu kaydetti. Özellikle adolesan yaş grubunun davranış ve hareketlerinin kontrolünün zorluğuna dikkat çeken Ceyhan sözlerine şöyle devam etti:

“O yüzden ilk zamanki düşünceler tamamen değişmiş durumdadır. Çocuklar eğer bu virüsü alırlarsa, belki oran olarak düşük olacak; ama ciddi sayıda çocuğun riskli olarak bu hastalığı ağır geçirebileceğini artık biliyoruz.

Şöyle düşünün; diyelim Türkiye’de 1 milyon çocuk hastalandı. Ciddi bir komplikasyon binde 1 nadir görülüyor. Ama bu bize bin tane çocuğun o ağır komplikasyona yakalanacağını gösterir. Dolayısıyla artık çocuklara birkaç ay öncesine göre daha farklı gözle bakıyoruz. Bu hastalık riski yönünden eskiye göre daha riskli olduğunu düşünüyoruz.

Şimdi de yaşlı hastalar daha ağır seyrediyor, ölüm oranı daha yüksek. Bu durumda bir değişiklik olmadı. Ama hastalanan grupta ağır ya da hafif, gençler ve çocuklar daha fazla bulunmaya başladı. Virüs bu yaş grubunda pozitif; ancak ağır seyretme olasılığı, yaşlılar ya da kronik hastalığı olanlar kadar yüksek değil”.

“UZUN DÖNEMDE NASIL BİR ETKİ BIRAKIYOR BİLMİYORUZ”

Prof. Dr. Ceyhan, gençlerde ve çocuklarda hastalığın bilinen çoklu sistem inflamatuar sendromuna yol açabileceğini ifade ederek hastalığın uzun süreli etkileri ile ilgili şunları söyledi:

“Çoklu sistem inflamatuar sendromu, çok nadir görülen görüldüğü zaman ciddi oranda ölüme yol açan ve ağır seyreden bir hastalıktır. Hastalığın yoğunluğunun arttığı dönemlerde daha çok ortaya çıkıyor.

Bazı iddialarda da bulundu; çocuklarda birkaç ay sonra bazı kalp ve ciğer bulgularının olduğu ifade edildi. Ancak henüz teyit edilmedi. Uzun dönemde bunlarda nasıl bir etki bırakıyor, bilmiyoruz”.

“BULAŞTIRMA ORANI ARTTI”

Yayılım oranı ile ilgili ilk başta sokağa çıkma yasakları varken oranın düşük çıktığını ifade eden Prof. Dr. Ceyhan sözlerini şöyle bitirdi:

“Bulaştırma kat sayısı 1’in altında çıkıyordu, genel toplumda 2 ya da 3 iken. Amerika’da bir çalışma yapıldı; bir yaz kampında yayılım oranı 4’ün üzerinde çıktı. O yüzden genel anlamda yetişkinlerden farklı olmadığını söyleyebiliriz”. (DHA)

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