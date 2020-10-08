Prof. Dr. Ceyhan’dan toplumsal bağışıklık açıklaması

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, Türkiye’de oluşması beklenen toplumsal bağışıklığın süresi ile ilgili bilgiler verdi.

‘SALGININ GİDEREK SÖNECEĞİ ANLAMINA GELİR’

Prof. Dr. Ceyhan konu ile ilgili şunları söyledi:

“*Hasta sayısı-vaka sayısı tartışmalarından anladığımız kadarıyla tam sayıyı bilmemekle birlikte bizim de vaka sayımız bunun üzerinde. DSÖ’nün 750 milyon tahmin ettiği rakam, şu anda dünyadaki tespit edilmiş 35 milyon vakanın 20 katından fazla. Bu rakamları Türkiye’ye uyarladığımız zaman Türkiye’de beklediğimizden daha kısa sürede yani vaka sayısının 20 katının üzerinde kişi enfekte olduysa toplumsal bağışıklık daha kısa sürede gelişebilir.

*Toplumsal bağışıklığın gelişmesi demek, artık virüsün eskisi kadar bulaşamayacağı ve salgının giderek söneceği anlamına gelir. Bunun 1-2 yıl içinde olabileceğini düşünüyoruz, tabii bu vaka sayısına bağlı, tam vaka sayısını bilsek bunun hesaplarını çok iyi yapabiliriz aslında.”

‘VİRÜSÜ BİTİRECEK MUTASYON GELİŞMEDİ’

Her gün çok sayıda mutasyonun rapor edildiğini belirten Prof. Dr. Ceyhan, fakat henüz virüsü bitirecek mutasyonun gelişmediğini söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, “Önümüzdeki yıl bireysel koruyuculuk için etkili 1 ya da birkaç aşıya sahip olabiliriz; ancak bunun dünya nüfusuna yetebilecek, herkesin aşılanacağı uygulama haline dönmesi gerek üretim kapasitesi, gerek bu aşıların ulaştırılması şartları dikkate alındığında bunlardan daha uzun sürede gerçekleşebilir gibi görünüyor mutasyon ve toplumsal bağışıklıktan” dedi. (DHA)