Prof. Dr. Yüksel: Çocukların yüzde 95’inde grip aşısı gerekli değil

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kış aylarının yaklaşması sebebiyle aileler artış gösteren Covid-19 salgını endişesiyle çocuklarına grip aşısı yaptırmak için eczanelerin ve aile sağlığı merkezlerinin yolunu tutmaya başladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, Çocuk Allerji ve Astım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yüksel, grip aşısı konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı.

“ÇOCUKLARA GRİP AŞISINA GEREK YOK''

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Çocuk Allerji ve Astım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yüksel, belirli hastalığa sahip olanlar dışında çocuklarda grip aşısının gereklilik olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Yüksel yaptığı açıklamada, “Grip aşısının sağlıklı çocuklarda ve sağlıklı popülasyonda herhangi bir gerekliliği yok. Ancak çocukluk çağında bazı özel gruplarda yapmak gerekli. Bunun da tek nedeni grip geçirdiği taktirde herhangi bir şekilde ağır bir hastalık durumu ve hayati tehdit eden komplikasyonların olmaması içindir. Bunlar içinde astım ve alerjisi çocukların grip aşısı gerekliliği yok. Grip aşısı sadece kistik fibroziz gibi solunum sisteminde balgamın atılmasında sorun olan hastalarda, primer siliyer diskinezi dediğimiz titrek tüylerin çalışmadığı durumlarda ve bunlarla ilgili bağışıklık sistemi sorunu olan çocuklarda gerekliliği vardır. Buna benzer olarak kronik böbrek yetmezliği, doğuştan gelen yada sonradan gelişen bağışıklık sistemi yetmezlikleri, kanser, lösemi kalp yetmezlikleri vb de bu gruptandır. Ama bunun dışında çocuklarda gerekliliği yoktur.'' ifadelerini kullandı.

“GRİP AŞISI SADECE TEK BİR SOLUNUM YOLU VİRÜSÜNE KARŞI KORUR''

Açıklamasında grip aşısının corona virüsten korumadığının altını çizen Prof. Dr. Yüksel, bilenen 200 solunum yolu virüsü olduğunu ve grip aşısının sadece bunlardan birinde koruma sağladığını söyledi.

Prof. Dr. Yüksel yaptığı açıklamada; “Grip aşısı corona virüsünden korumaz. Grip aşısının bu sene popüler olmasının nedeni grip ile Covid19 un aynı anda görülüp ağır hastalık geçirme ve hayati tehdit etme ihtimali üzerinedir. Ancak bu ihtimal pek de kolay değildir. Bu nedenle geçen sene grip aşısı gerekliliği olmayan çocuklarımız da bu sene grip aşısı gerekliliği yoktur. Ancak şunu da belirtmek lazım, grip aşısı sadece tek bir solunum yolu virüsüne karşı korur. Bilinen yaklaşık 200 solunum yolu virüsü vardır ki, bu kalan 199 virüs de kapıda demektir. Ama bunlar bilinmediği için gündeme gelmiyor ve hiçbir sorun çıkmıyor. Zatürre aşısının da gerekli olduğu durumlar aynı şekildedir. Corona virüsüne karşı korumaz. Bu nedenle lütfen çocuğunuza grip aşısı yaptırmak için çok büyük çaba harcamayalım. Yaptıramazsak endişe etmeyelim. Çocuklarımızın yaklaşık yüzde 95'inin grip aşısı ihtiyacı yoktur. Çocuklar için en iyi grip aşısı burunları açık tutmak, doğal beslemek, sigara dumanından korumak, klima ile ısınmamak, katkı maddesinden uzak tutmak, antibiyotik kullanmamak, düzenli egzersiz yaptırmaktır” diye konuştu.