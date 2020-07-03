Sağlık Bakanı Koca’dan havai fişek fabrikası ile ilgili açıklama

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dört kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır 97 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, süreci yönetmek üzere ‘Acil Durum Merkezi’ kurulduğunu duyurdu. Koca, yaralılardan birinin yanık tedavisi için İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini de açıkladı.

ACİL DURUM MERKEZİ KURULDU

İşte Koca’nın paylaşımları:

Hendek'te, havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'la birlikte süreci yönetmek üzere Acil Durum Merkezi kurduk. Patlama kontrol altında. Can kaybımız maalesef 4'e çıktı.

HASTALARDAN BİRİ İSTANBUL’A SEVK EDİLDİ

Havai fişek fabrikasındaki patlamada yaralanan hastalarımızdan birini, yanık tedavisi için, helikopter ambulansla, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanemizden, İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanemize sevk ettik. Tedavisini yakından takip edeceğiz.