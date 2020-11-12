Kalp hastalarına kış uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre 11 Kasım itibarıyla tüm dünyada yaklaşık 52 milyon insan coronavirüse yakalanmış durumda… Şu ana kadar elde edilen verilere bakıldığında ise kalp hastalıkları arasında yer alan kalp yetmezliği, kalp-damar hastalığı ve hipertansiyon (yüksek tansiyon) gibi rahatsızlıklarda coronavirüsün daha ağır seyrettiği tespit edildi. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Polat Canbolat, bu nedenle kalp-damar hastalarına önemli tavsiyelerde bulundu. İşte onlar:

ŞİKAYETİNİZ VARSA…

– İlaçlarınızı düzenli olarak kullanmaya devam edin. Elinizde en az 1 aylık ilacınızı her ihtimale karşı bulundurmanızda fayda vardır.

– Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı yakınmanız geliştiyse veya bu şikayetleriniz kötüleştiyse doktora başvurmaya çekinmeyin. Tüm dünyada kalp krizi nedeniyle acil servise başvurularda azalma, evde ani ölümlerde artış izlenmiştir. Şikayetlerinizi ihmal etmeyin ve doktorunuza başvurun.

YÜRÜYÜŞ YAPMAYI UNUTMAYIN

– Kışın havaların iyi olduğu günlerde 30 dakikalık yürüyüşler kalp sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Eğer dışarı çıkamıyorsanız evinizde egzersizler yapın. Çünkü düzenli egzersiz kaygınızı azaltır, geceleri daha iyi uyumanıza yardımcı olur, kalp hızınızı yavaşlatır, kilo vermenizi sağlar, tansiyonunuzu düşürür, kemiklerinizi-kaslarınızı ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

– D vitamini düzeyleri düşük olan kişilerde Covid-19 daha ağır seyretmektedir. Güneşli günlerde mutlaka açık havada yürüyün ve elleriniz açık olacak şekilde dışarıda 30 dakika bulunmaya gayret gösterin.

UYKUNUZ DÜZENLİ OLSUN

– Kaygı bozukluklarında artış ve uyku düzensizliği tansiyon değerlerinizde değişikliklere yol açabilir. Uykularınızın düzenli olmasına dikkat edin ve kaygınızı artıran durumlardan uzak durun.

– Sigarayı bırakın. Sigara içmek hem kalp krizi riskinizi artırır hem de Covid-19'u daha ağır geçirmenize sebep olur.

– Alkol doğrudan kalp kası hücrelerini yıpratır. Coronavirüs doğrudan veya dolaylı olarak kalp işlevlerini bozabilir. Bu etkiyi azaltmak için alkolü bırakın.

TAKVİYE BESİN VE VİTAMİN ALINMALI MI?

Kışın günde 4-5 porsiyon mevsim sebze ve meyvesi tüketmek bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Kış aylarında haftada biri büyük, diğeri küçük balık türlerinden olmak üzere 2 gün balık tüketin. Eğer dengeli beslenme önerilerine uyarsanız herhangi bir takviye besin veya vitamin almanıza gerek kalmaz. Dengeli beslenme ile ilgili sorun yaşıyorsanız veya vitamin/mineral eksikliğine sebep olan bir hastalığınız varsa doktorunuza danışarak kullanabilirsiniz.